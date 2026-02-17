Φυλακές Δομοκού: Συμβόλαιο θανάτου εξετάζει η ΕΛΑΣ - «Υπάρχει βίντεο που οδηγεί σε συμπεράσματα»

Αντιμέτωπες με διαφορετικά ενδεχόμενα είναι οι Αρχές στην υπόθεση δολοφονίας του αρχιφύλακα στις Φυλακές Δομοκού το βράδυ της Κυριακής (15/2), με την εκδοχή που μεταφέρει ο δράστης να μην πείθει την αστυνομία.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε στην απολογία του ο 38χρονος Βούλγαρος βαρυποινίτης, ένας 43χρονος Έλληνας ισοβίτης μπήκε στο γραφείο του αρχιφύλακα με όπλο προκειμένου να εκτελέσει τον σωφρονιστικό υπάλληλο. Τότε ο Βούλγαρος κρατούμενος, όπως ισχυρίζεται, μπήκε μπροστά του, τον αφόπλισε και πυροβόλησε εναντίον του, με τον ισοβίτη να πέφτει νεκρός.

Παρών στη σκηνή φέρεται να ήταν και ο διαβόητος Αλβανός βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι, αν και ο δικηγόρος του δράστη αρνείται την παρουσία του Ριζάι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σημείο που έγινε η δολοφονία είναι «τυφλό», δηλαδή δεν υπάρχουν κάμερες που να έχουν καταγράψει ακριβώς τι έγινε. Αυτό εκτιμάται ότι έπαιξε κρίσιμο ρόλο για τον δράστη του εγκλήματος.

«Υπάρχει οπτικό υλικό από άλλα σημεία»

Ωστόσο, όπως μετέφερε ο ΣΚΑΪ, φέρεται να υπάρχει οπτικό υλικό που δείχνει τον Βούλγαρο ισοβίτη να μπαίνει στο κελί του θύματος και να του λέει να πάνε στο γραφείο του αρχιφύλακα.

«Μπορεί να μην υπάρχει βίντεο από το χώρο που συνέβη το περιστατικό, υπάρχει όμως βιντεοληπτικό υλικό από το οποίο μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα. Τα στοιχεία αυτά θα δοθούν στις αρμόδιες ανακριτικές Αρχές, ώστε να συμπληρωθεί η δικογραφία», υπογράμμισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όσον αφορά τα κίνητρα του δράστη, η αστυνομία εξετάζει πολλά σενάρια, μεταξύ των οποίων η δολοφονία να είναι πράξη αντεκδίκησης ή ακόμα και να αποτελεί συμβόλαιο θανάτου.

Ακόμα, οι Αρχές εξετάζουν σε ποιον ανήκε το όπλο και πώς πέρασε μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα Δομοκού, καθώς τίθεται θέμα σοβαρής παραβίασης των μέτρων ασφαλείας σε φυλακή υψίστης θεωρικά ασφαλείας. Ερευνούν επίσης γιατί ο δράστης έδρασε μπροστά σε αυτόπτες μάρτυρες και -εφόσον ισχύει η εκδοχή του δράστη ότι ήταν κίνηση αυτοάμυνας- πώς κατέληξε να πυροβολίσει το θύμα στο κεφάλι.