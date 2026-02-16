Θρίλερ στις φυλακές Δομοκού: Ενώπιον του Αλκέτ Ριζάι η δολοφονία του αρχιφύλακα - Τι εξετάζει η ΕΛΑΣ

Ενώπιον του διαβόητου σκληρού ποινικού Αλκέτ Ριζάι, έγινε η δολοφονία ενός ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού την Κυριακή (15/2), υπό συνθήκες που αφήνουν ερωτηματικά στις Αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό, όπως τις μετέφερε ο Κώστας Παπαδόπουλος για τον FLASH, ένας Έλληνας ισοβίτης που κρατείται στις φυλακές φέρεται να εισέβαλε οπλισμένος με πιστόλι στο αρχιφυλακείο, με σκοπό να επιτεθεί στον αρχιφύλακα.

Εκείνη τη στιγμή ο αρχιφύλακας βρισκόταν στο χώρο μαζί με άλλους δύο βαρυποινίτες, έναν Βούλγαρο ισοβίτη, ο οποίος κρατείται για τη δολοφονία του επιχειρηματία Γιάννη Μακρή τον Οκτώβριο του 2018 στη Βούλα και τον Αλβανικής καταγωγής, Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος, μεταξύ πολλών άλλων, έγινε γνωστός για τη συμμετοχή του στις αποδράσεις του Βασίλη Παλαιοκώστα με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού.

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες κρατουμένων, ο Βούλγαρος ισοβίτης όρμησε στον οπλισμένο κρατούμενο ώστε να προστατεύσει τον αρχιφύλακα, του πήρε το πιστόλι και τον πυροβόλησε τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Ερωτήματα των Αρχών

Ωστόσο, οι Αρχές εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την ακρίβεια αυτής της περιγραφής, με τις ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας να βρίσκονται υπό διερεύνηση. Η αστυνομία εξετάζει εάν υπήρχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ του δύο βαρυποινιτών και του ισοβίτη που έπεσε νεκρός.

Στις φυλακές μετέβη κλιμάκιο αστυνομικών από τη Δίωξη Ανθρωποκτονιών από την Αθήνα, το οποίο ανέλαβε να ερευνήσει την υπόθεση και να εξετάσει την εγκυρότητα τις αρχικής εκδοχής, λαμβάνοντας καταθέσεις.

Ερώτημα επίσης αποτελεί το πώς ακριβώς βρέθηκε το πιστόλι μέσα στη φυλακή, το οποίο δεν ήταν το όπλο του αρχιφύλακα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Action24, στο γραφείο του αρχιφύλακα υπάρχει εγκατεστημένη κάμερα, το υλικό της οποίας μπορεί να βοηθήσει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.