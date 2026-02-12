Θεσσαλονίκη: Ναρκωτικά μέσα στη φυλακή πουλούσε υπάλληλος - Ο «αέρας», τα «αλμυρά» και το «γλυκό»

Μία καταγγελία η οποία έφτασε στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος κι ανέφερε ότι σωφρονιστικός υπάλληλος εισάγει- με το αζημίωτο - συσκευές κινητών τηλεφώνων σε κατάστημα κράτησης όπου υπηρετεί, έδωσε το έναυσμα για την έρευνα των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. που οδήγησε τελικά στη σύλληψή του για συστηματική διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Η προανακριτική έρευνα αποκάλυψε την εμπλοκή του 33χρονου σωφρονιστικού υπαλλήλου σε 20 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών, έναντι χρηματικής αμοιβής- είτε καταβληθείσας ιδιοχείρως είτε μέσω τραπεζικών συναλλαγών, το διάστημα από τον περασμένο Σεπτέμβριο μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου του 2026, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Τα «κόλπα» για να μην γίνει αντιληπτός

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο σωφρονιστικός υπάλληλος φαίνεται να λάμβανε μέτρα αντιπαρακολούθησης, όπως δια ζώσης συναντήσεις με τους αγοραστές, μικρής διάρκειας τηλεφωνικές συνομιλίες, χρήση διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας, ενώ στις επικοινωνίες του χρησιμοποιούσε συνθηματική φρασεολογία. Έτσι για παράδειγμα αποκαλούσε τα ναρκωτικά, ανάλογα με το είδος τους, «αέρα», «αλμυρά», «γλυκό», ενώ χρησιμοποιούσε σημεία απόκρυψης των παράνομων ουσιών («καβάτζες»). Για τις συναλλαγές του από τη διακίνηση φέρεται να χρησιμοποιούσε το τραπεζικό σύστημα.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών, προέκυψε ότι ο 33χρονος παρέλαβε αντικείμενα από άγνωστο άτομο για λογαριασμό έγκλειστου, με σκοπό να τα εισάγει στο σωφρονιστικό κατάστημα όπου υπηρετεί στη Βόρεια Ελλάδα. Ο ίδιος έγκλειστος- μάλιστα- φέρεται να κατείχε εν γνώσει του κατηγορούμενου σωφρονιστικού υπαλλήλου συσκευή κινητής τηλεφωνίας και επικοινωνούσε τηλεφωνικά μαζί του. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο κελί του, όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Αντιστάθηκε στη σύλληψη

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή του ξεκίνησε όταν τα προηγούμενα 24ωρα (10/2), συνελήφθη 28χρονος ιδιώτης να κατέχει ποσότητα κοκαΐνης (0,53 γραμμάρια), την οποία φέρεται πως είχε προμηθευτεί από τον σωφρονιστικό υπάλληλο, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Κατά την επιχείρηση σύλληψης του 33χρονου, ο ίδιος αρνήθηκε κατ’ επανάληψη να υπακούσει στις οδηγίες των αστυνομικών και επιχείρησε με χρήση σωματικής βίας να αποφύγει τον νομότυπο έλεγχό του, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης συνελήφθησαν δύο ακόμη ιδιώτες, 34 και 31 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 24 άτομα που συνδέονται με τη δράση του σωφρονιστικού υπαλλήλου στη διακίνηση ναρκωτικών.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια του 33χρονου σωφρονιστικού και του 34χρονου συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες και συγκεκριμένα κοκαΐνη (14,27 γραμ.), ακατέργαστη και κατεργασμένη («σοκολάτα») κάνναβη (33,04 γραμ.), MDMA (2,1 γραμ.), πέντε ναρκωτικά δισκία «ecstacy», το χρηματικό ποσό των 1.600 ευρώ και άλλα.

Τόσο ο σωφρονιστικός υπάλληλος όσο και οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Για τον πρώτο κι έναν ακόμη εκ των συλληφθέντων ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή.

Ο σωφρονιστικός υπάλληλος, που πήρε προθεσμία και παραμένει υπό κράτηση, είναι αντιμέτωπος με την πράξη της διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ