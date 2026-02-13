Breaking news icon BREAKING
Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Τρεις δήμοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για τα αδέσποτα

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης,

TyposThes
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η Αντιδήμαρχος του Δήμου Πυλαίας–Χορτιάτη Βίβιαν Λιόλιου, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης Βασίλης Διαμαντάκης, ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς Αργύρης Παρθενιάδης, ο Πρόεδρος του ΣΥΠΠΑΖΑΘ Οδυσσέας Σαληκυριάκης, καθώς και οι κτηνίατροι Ελένη Δραγατίδου και Νατάσα Παπαγεωργίου, συναντήθηκαν για δεύτερη φορά στο πλαίσιο του Διαδημοτικού Συντονιστικού για τα Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς.

Διαβάστε περισσότερα για το Διαδημοτικό Συντονιστικό για τα Αδέσποτα.

Ελλάδα Θεσσαλονίκη

