Θεσσαλονίκη: Τρεις δήμοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για τα αδέσποτα

Η Αντιδήμαρχος του Δήμου Πυλαίας–Χορτιάτη Βίβιαν Λιόλιου, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης Βασίλης Διαμαντάκης, ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς Αργύρης Παρθενιάδης, ο Πρόεδρος του ΣΥΠΠΑΖΑΘ Οδυσσέας Σαληκυριάκης, καθώς και οι κτηνίατροι Ελένη Δραγατίδου και Νατάσα Παπαγεωργίου, συναντήθηκαν για δεύτερη φορά στο πλαίσιο του Διαδημοτικού Συντονιστικού για τα Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς.

Διαβάστε περισσότερα για το Διαδημοτικό Συντονιστικό για τα Αδέσποτα.