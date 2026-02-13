Breaking news icon BREAKING
NEWS

Τραγωδία στην Αρτέμιδα: Νεκρός ανήλικος σε τροχαίο - Δύο τραυματίες

Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Ο δήμος Θεσσαλονίκης τίμησε τον Κώστα Γαβρά – Το «ευχαριστώ» του Αγγελούδη

Ο κ. Αγγελούδης ευχαρίστησε όλους όσοι συνεργάστηκαν ώστε ο Κώστας Γαβράς να βρεθεί στην αγαπημένη του Θεσσαλονίκη.

TyposThes
TyposThes
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Τον διεθνούς φήμης σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά τίμησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στη διάρκεια ανοιχτής εκδήλωσης, στην κατάμεστη αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του δήμου, ευχαρίστησε τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη για τη συνολική του προσφορά στις Τέχνες, στον Πολιτισμό και στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης.

Διαβάστε περισσότερα για την εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης προς τιμήν του Κώστα Γαβρά.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Θεσσαλονίκη

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader