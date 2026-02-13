Ο δήμος Θεσσαλονίκης τίμησε τον Κώστα Γαβρά – Το «ευχαριστώ» του Αγγελούδη

Τον διεθνούς φήμης σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά τίμησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στη διάρκεια ανοιχτής εκδήλωσης, στην κατάμεστη αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του δήμου, ευχαρίστησε τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη για τη συνολική του προσφορά στις Τέχνες, στον Πολιτισμό και στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης.

