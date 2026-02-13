Εκτός ελέγχου αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη - Κατέληξε αναποδογυρισμένο στη μέση του δρόμου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (13/02/2026) στη Θεσσαλονίκη, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Το περιστατικό συνέβη στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Καυτατζόγλου, όταν – υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη και στη συνέχεια το όχημα αναποδογύρισε, καταλήγοντας ακινητοποιημένο στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του από το κατεστραμμένο όχημα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε σε νοσοκομείο της πόλης.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές τόσο στο όχημα όσο και στον φωτεινό σηματοδότη, ο οποίος έσπασε στα δύο.

Για την απομάκρυνση του αναποδογυρισμένου αυτοκινήτου και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας επιστρατεύτηκε γερανός.