Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό

Ελλάδα παράσυρση Τροχαίο Τραυματισμός Ηράκλειο Κρήτη Local News

Ηράκλειο: Νταλίκα παρέσυρε γυναίκα - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Η κατάσταση της γυναίκας πάντως, δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/Φωτ. αρχείου Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Τραυματισμένη μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, γυναίκα η οποία παρασύρθηκε από νταλίκα. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις δύο το μεσημέρι (13-2-2026) στον κόμβο του Γιόφυρου στο Ηράκλειο, όπου επικράτησε αναστάτωση.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο που μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο, αστυνομικές δυνάμεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, αλλά και όχημα με πλήρωμα της Πυροσβεστικής που δεν χρειάστηκε τελικά να παρέμβει. Η κατάσταση της γυναίκας πάντως, δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία.

