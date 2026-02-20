Μεθυσμένος ο αναβάτης της μοτοσικλέτας που παρέσυρε και σκότωσε 74χρονη στην Πατησίων

Υπό την επήρεια αλκοόλ ήταν ο 28χρονος αναβάτης της μοτοσικλέτας που 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (20/2) παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα μια 74χρονη γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αλκοτέστ έδειξε 0.58mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα -ποσοστό πολύ πιο πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, ενώ ο 28χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Πατησίων και Τροίας, ενώ η 74χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» που απλά διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Την προανάκριση έχει αναβάλει η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών.