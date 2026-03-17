Δύο χρόνια φυλακή στη συνοδηγό του ΙΧ που στέρησε τη ζωή στην 21χρονη Έμμα

Ποινή δύο ετών, μετατρέψιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως, επιβλήθηκε στη συνοδηγό του ΙΧ που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα την 21χρονη Έμμα τον Νοέμβριο του 2022 στη Θεσσαλονίκη.

«Επιτέλους άκουσα αυτή την πολυπόθητη λέξη. Ότι είναι ένοχη. Αυτή η κοπέλα είναι ένοχη για τη δολοφονία της Εμμανουέλας», δήλωσε η μητέρα της άτυχης φοιτήτριας που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή στην περιοχή της Καμάρας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

«Μπορεί να μην οδηγούσε η ίδια το αυτοκίνητο, μπορεί να είχε απαλλαγεί από τη συνέργεια στο έγκλημα, αλλά σίγουρα είχε συμμετοχή. Επιτέλους κρίθηκε ένοχη μετά από 3,5 χρόνια», συμπλήρωσε.

Η 23χρονη κατηγορούμενη κρίθηκε ένοχη για υπόθαλψη εγκληματία ενώ η ποινή της αποφασίστηκε να μετατραπεί προς δέκα ευρώ ημερησίως.

Δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο η 23χρονη

Η 23χρονη δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, μέσω του οποίου αρνήθηκε την κατηγορία και υποστήριξε ότι ήταν τρομοκρατημένη και φοβισμένη, «όμηρος ενός ανθρώπου που θέρισε μία κοπέλα και την εγκατέλειψε», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Η 23χρονη -σήμερα- ήταν συνοδηγός στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 30χρονος, ο οποίος μαζί με τη συνοδηγό εγκατέλειψαν τον τόπο του δυστυχήματος. Η νεαρή κατηγορείται ότι δεν ενημέρωσε τις Αρχές, ούτε απέτρεψε τον 30χρονο από το να φύγει από τον τόπο του δυστυχήματος και να κρύψει τα ίχνη του.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση είχε καταδικαστεί το 2023 από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, ο 30χρονος οδηγός του αυτοκινήτου. Στον ίδιο επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 16,5 ετών και έκτοτε βρίσκεται έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα, η οποία έφτανε τα 104 χλμ/ώρα, ενώ το αυτοκίνητο που οδηγούσε και δεν ήταν δικό του, χαρακτηρίστηκε επικίνδυνο καθώς είχε υποστεί μετατροπές για την αύξηση ιπποδύναμης.

Η 21χρονη Έμμα ήταν φοιτήτρια της Κτηνιατρικής Σχολής, με καταγωγή από την Κρήτη και μετά την παράσυρσή της στην οδό Εγνατία είχε νοσηλευτεί για πέντε ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, όπου τελικά άφησε την τελευταία της πνοή. Μετά τον θάνατό της οι γονείς της αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανα της κόρης τους.