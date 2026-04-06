«Χάρη σε εκείνη είμαι ζωντανή»: Η γυναίκα που ζει με την καρδιά της Έμμας συγκλονίζει

Η καρδιά της 21χρονης Έμμας, που χάθηκε πρόωρα σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο του 2022, συνεχίζει να χτυπά. Όχι μόνο ως ιατρικό θαύμα, αλλά ως καθημερινή υπενθύμιση ζωής.



Η Σάντι Λέντη ζει σήμερα χάρη στην Έμμα Καρυωτάκη. Και κάθε της ανάσα, κάθε της στιγμή με το παιδί της, κουβαλά το βάρος αλλά και το φως μιας απόφασης που μετατρέπει την απώλεια σε ελπίδα.



«Συνεχώς σκέφτομαι τον άνθρωπο που χάρισε τη ζωή, και ό,τι κι αν συμβεί στη ζωή μου, το ξεπερνάω σκεπτόμενη την προσφορά της Έμμας».



Η ιστορία της Σάντι δεν είναι απλώς μια ιστορία επιβίωσης. Είναι μια βαθιά ανθρώπινη μαρτυρία για το τι σημαίνει δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Και για το πώς η απώλεια μπορεί να μετατραπεί σε ελπίδα.



«Θέλω να την κάνω περήφανη»



Η Σάντι δεν κρύβει την ευγνωμοσύνη της. Αντίθετα, τη μετατρέπει σε στάση ζωής.



«Θέλω να την κάνω περήφανη μέσα από μια ζωή γεμάτη νόημα. Είναι πολύ λυπηρό να χάνονται τα όργανα όταν μπορούν να σώσουν ζωές», δηλώνει στον Alpha, μιλώντας για την Έμμα, της οποίας η καρδιά χτυπά πλέον μέσα της.



Και όταν καλείται να περιγράψει πώς είναι να ζει με την καρδιά ενός άλλου ανθρώπου, η απάντησή της είναι αποκαλυπτική: «Συνεχώς σκέφτομαι τον άνθρωπο που χάρισε τη ζωή, και ό,τι κι αν συμβεί στη ζωή μου, το ξεπερνάω σκεπτόμενη την προσφορά της Έμμας».



Η καθημερινότητα μετά τη μεταμόσχευση



Κάθε πρωί, η σκέψη της επιστρέφει στο ίδιο σημείο. «Μόλις ξυπνάω έχω τη συνήθεια να σκέφτομαι ότι είμαι ζωντανή και ότι κάθε μέρα είναι μια νέα ευκαιρία. Και αμέσως η σκέψη μου πηγαίνει σε εκείνη, γιατί χάρη σε αυτήν έχω αυτή την ευκαιρία».



Η νέα της καθημερινότητα δεν είναι δεδομένη. Είναι κερδισμένη - μέρα με τη μέρα.



Η μάχη πριν τη σωτηρία



Λίγο πριν μείνει έγκυος, η Σάντι διαγνώστηκε με οξεία μυοκαρδίτιδα. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία και το 2022 βρέθηκε να περιμένει ένα μόσχευμα, γνωρίζοντας ότι η επόμενη κλήση θα μπορούσε να είναι καθοριστική.

«Ακούω το τηλέφωνο, έχουμε ακούσει για την Εμμανουέλα και ξέρω ότι είναι αυτό. Εκείνη τη στιγμή έβαλα τα κλάματα. Ήταν μια πολύ έντονη και φοβισμένη στιγμή. Ήρθε το παιδί μου από τα Γιάννενα για να με χαιρετήσει πριν την επέμβαση. Πήγα για το όλα ή τίποτα. Δεν ήξερα αν θα βγω από το χειρουργείο, αλλά αν έβγαινα, σίγουρα θα ήμουν καλύτερα. Έμεινα αρκετό καιρό στην εντατική.

Όταν πήγα στο δωμάτιο και ήρθε ο Σταύρος μου είπε: "Είδες μαμά, τώρα θα παίξουμε μπάσκετ, θα τα καταφέρουμε"».



«Ευχαριστώ που το παιδί μου ζει μέσα από εσάς»



Η πιο συγκλονιστική στιγμή ήρθε 1,5 χρόνο μετά, όταν η Σάντι συνάντησε τη μητέρα της Έμμας.

«Αγκαλιαστήκαμε σφιχτά, κλαίγαμε και της είπα ευχαριστώ. Ήθελα να της εκφράσω όλη την ευγνωμοσύνη μου. Το πιο συγκλονιστικό για μένα ήταν ότι και εκείνη μου έλεγε ευχαριστώ," ευχαριστώ που το παιδί μου ζει μέσα από εσάς". Για κάποιους ανθρώπους, η δωρεά οργάνων είναι η τελευταία λύση. Υπάρχουν πολλοί που περιμένουν στη λίστα».



Μια φράση που συμπυκνώνει όλη την αντίφαση της απώλειας και της ζωής.

Μια δεύτερη ευκαιρία που γίνεται καθημερινότητα

Σήμερα, η Σάντι ζει στιγμές που κάποτε θεωρούσε αδύνατες.



«Παίζω με τον γιο μου όλα τα παιχνίδια. Αυτό το παιδί μεγάλωσε σε μια περίοδο που ήμουν άρρωστη και δεν μπορούσα να παίξω πολύ μαζί του ή να τρέξω μαζί του όπως τα άλλα παιδιά. Τώρα, όμως, αναπληρώνουμε όλα αυτά τα χρόνια».

Η καθημερινότητα αυτή δεν είναι απλώς επιστροφή στην κανονικότητα. Είναι μια νέα αρχή.

Το τροχαίο που άλλαξε τα πάντα

Η Έμμα Καρυωτάκη, φοιτήτρια Κτηνιατρικής στο ΑΠΘ και με καταγωγή από την Κρήτη, μετά από σφοδρό τροχαίο, νοσηλεύτηκε για πέντε ημέρες στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, όπου και κατέληξε.

Οι γονείς της, σε μια πράξη βαθιάς γενναιοδωρίας, αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανά της, χαρίζοντας ζωή σε συνανθρώπους τους.



Για το τροχαίο δυστύχημα, ο οδηγός καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο του 2023 σε ποινή κάθειρξης 16,5 ετών χωρίς αναστολή από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, ενώ αναμένεται η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό τους επόμενους μήνες.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το όχημα κινούνταν με ταχύτητα που έφτανε τα 104 χλμ/ώρα, σε δρόμο με όριο τα 50, ενώ έφερε και τεχνικές μετατροπές που το καθιστούσαν επικίνδυνο.