Οργισμένη η μητέρα της Έμμας για την αναβολή στη δίκη: «Η πρόεδρος δεν θέλει να δικάσει- Μας έδιωξε»

Σταμάτησε πριν καν ξεκινήσει η δίκη της συνοδηγού του ΙΧ που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο, τον Νοέμβριο του 2022 στη Θεσσαλονίκη και στοίχισε τη ζωή στην 21χρονη τότε φοιτήτρια, Έμμα Καρυωτάκη.

Η μητέρα της Έμμας βγήκε οργισμένη από τη δικαστική αίθουσα αφού τους ανακοινώθηκε ότι η δίκη αναβλήθηκε αυτεπάγγελτα για τις 22 Σεπτεμβρίου του 2026.



«Δεν έχω λόγια να πω τι νιώθω αυτήν τη στιγμή, είναι τραγικό αυτό που έγινε, να ξεκινάει η υπόθεση και απλά η πρόεδρος να μην θέλει να δικάσει, μας έδιωξε χωρίς λόγο, χωρίς να έχει ζητήσει αναβολή καμία από τις δύο πλευρές, δεν ήθελε να δικάσει».



Υπενθυμίζεται ότι η συνοδηγός του μοιραίου οχήματος έχει παραπεμφθεί στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης για την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.



Ο 30χρονος οδηγός του οχήματος έχει καταδικαστεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο σε ποινή κάθειρξης 16 ετών και έξι μηνών. Για την οικογένεια της άτυχης κοπέλας είναι εξίσου σημαντική η αναγνώριση της ποινικής ευθύνης και της συνοδηγού του οχήματος.



«Ο οδηγός που σκότωσε την Εμμανουέλα ήταν παράνομα στη χώρα 13 χρόνια, είχε πιαστεί για πόσα αδικήματα και κυκλοφορούσε ελεύθερος. Το ότι καταδικάστηκε ο οδηγός και η συνοδηγός όχι, είναι μισή Δικαιοσύνη. Η μισή Δικαιοσύνη δεν είναι Δικαιοσύνη», σημείωσε η μητέρα της Έμμας.

