Έμμα Καρυωτάκη: Στο εδώλιο και η συνοδηγού του αυτοκινήτου που παρέσυρε την 22χρονη

Εξελίξεις έρχονται στην υπόθεση της θανατηφόρας παράσυρσης της 22χρονης Έμμας Καρυωτάκη τον Νοέμβριο του 2022 στη Θεσσαλονίκη. Τρια χρόνια μετά το περιστατικό που συγκλόνισε το πανελλήνιο έρχεται μια σπάνια εξέλιξη στα ελληνικά δικαστικά χρονικά, καθώς στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου κάθεται σήμερα νεαρή, η οποία ήταν συνοδηγός σε ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε τη φοιτήτρια Έμμα Καρυωτάκη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τον Νοέμβριο του 2022.

Ο οδηγός είχε εγκαταλείψει την κοπέλα στον τόπο του δυστυχήματος. Η νεαρή δικάζεται, καθώς κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία, ύστερα από μήνυση που κατέθεσε ο πατέρας και η μητέρα της άτυχης Έμμας.

Η 23χρονη -σήμερα- ήταν συνοδηγός στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 30χρονος, ο οποίος μαζί με τη συνοδηγό εγκατέλειψαν τον τόπο του δυστυχήματος, και σύμφωνα με το κατηγορητήριο τότε, προσπάθησε να κρύψει τα ίχνη του. Ο οδηγός έχει καταδικαστεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο σε κάθειρξη 16,5 ετών. Όσον αφορά την 23χρονη και την κατηγορία για υπόθαλψη, αφορά το ότι δεν ενημέρωσε τις αρχές, ούτε απέτρεψε τον 30χρονο από το να φύγει από τον τόπο του δυστυχήματος και να κρύψει τα ίχνη του.

Το συγκινητικό μήνυμα της μητέρας της 21χρονης

Η μητέρα της Έμμας Κέλλυ Καμπάκη δημοσίευσε μία συγκινητική ανάρτηση στα social media γράφοντας πως είναι αποφασισμένη να δικαιώσει την κόρη της.

«Θα σε δικαιώσω ακόμα κι αν είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνω .. αρχής γενομένης 7-1-2026 και ώρα 9:00΄ στα δικαστήρια θεσσαλονίκης. Στο υπόσχομαι».