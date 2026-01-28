Εξαγοράσιμη ποινή και αφαίρεση διπλώματος στην 24χρονη που πήρε σβάρνα 15 αυτοκίνητα στην Τούμπα

Με ποινή φυλάκισης δύο ετών, την οποία μετέτρεψε προς 10 ευρώ/ημέρα, αλλά και αφαίρεση διπλώματος οδήγησης για ένα χρόνο, τιμωρήθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, η 24χρονη που οδηγώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο προσέκρουσε σε 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα, ένα κατάστημα κι ένα περίπτερο στην περιοχή της Τούμπας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης την έκρινε ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση, απορρίπτοντας τα ελαφρυντικά που αιτήθηκε η πλευρά της 24χρονης και μετέτρεψε την ποινή προς 10 ευρώ ημερησίως. Η έφεση που άσκησε η κατηγορούμενη έχει αναστέλλουσα δύναμη υπό τον όρο να παραδώσει το δίπλωμά της στην Εισαγγελία.

«Ήπια ένα ποτό και αισθανόμουν πολύ καλά, μπορούσα να οδηγήσω» είπε μεταξύ άλλων στην απολογία της, ενώ απέδωσε την «τρελή» πορεία του αυτοκινήτου σε μηχανολογικό πρόβλημα τού οχήματος. «Κάτι έπαθε το γκάζι και το αυτοκίνητο άρχισε να τρέχει από μόνο του...», είπε, ενώ ζήτησε συγγνώμη από τους παθόντες- ιδιοκτήτες των σταθμευμένων αυτοκινήτων και επιχειρήσεων, τους οποίους - όπως ανέφερε η υπεράσπισή της- ανέλαβε ήδη πρωτοβουλίες να αποζημιώσει για τις προκληθείσες υλικές ζημιές.

Το περιστατικό είχε συμβεί τα ξημερώματα της 16ης Ιανουαρίου 2026, μετά από νυχτερινή έξοδο της 24χρονης με τις φίλες της, ενώ κατά την αλκοολομέτρηση που ακολούθησε από αστυνομικούς της Τροχαίας διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και γι' αυτό της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

Υπενθυμίζεται ότι από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο πολλά από τα οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ όπως ανέφερε ο δικηγόρος της, η ίδια είναι στη διαδικασία των αποζημιώσεων.