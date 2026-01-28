Βίντεο: Η στιγμή που 19χρονος οδηγός «καρφώνεται» σε κατάστημα μετά από «τρελή πορεία» στο Λουτράκι

Βίντεο - ντοκουμέντο από την «τρελή» πορεία ενός 19χρονου οδηγού στο Λουτράκι ήρθε στο φως της δημοσιότητας, στο οποίο αποτυπώνεται η τρομακτική στιγμή που το αυτοκίνητο του νεαρού «καρφώνεται» με σφοδρότητα σε προαύλιο καταστήματος.

Το σοβαρό τροχαίο συνέβη τα ξημερώματα της Τρίτης (27/1) στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στο Λουτράκι, όταν ο 19χρονος, υπό άγνωστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και ξεκίνησε να παρασέρνει ό,τι βρέθηκε μπροστά του, κολώνες, πινακίδες και μάντρες.

Τελικά το αυτοκίνητο κατέληξε με μεγάλη ταχύτητα στην είσοδο μίνι μάρκετ, το οποίο ευτυχώς εκείνη την ώρα ήταν κλειστό.

Τύχη «βουνό» είχε ο 19χρονος ο οποίος βγήκε από το όχημα χωρίς να έχει τραυματιστεί.

Όπως φαίνεται στις εικόνες, η σύγκρουση ήταν σφοδρή και το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε μάζα σιδερικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του loutraki365.gr, ο 19χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό, ενώ είχε έγκυρα έγγραφα, κανονικό δίπλωμα και άδεια κυκλοφορίας.

Το περιστατικό υπενθυμίζει πόσο γρήγορα ένας λάθος χειρισμός στο τιμόνι μπορεί να προκαλέσει σοβαρές συνέπειες, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν τραυματισμοί.