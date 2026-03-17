Προφυλακιστέος ο αστυνομικός που κατηγορείται για το σφοδρό τροχαίο έξω από τη Βουλή

Στη φυλακή ο 43χρονος αστυνομικός που κατηγορείται για το τροχαίο έξω από τη Βουλή.



Ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προφυλάκισή του για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία προκάλεσε το θάνατο με το κατηγορητήριο να αναφέρει ότι παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα.

Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο

Το σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 12/03 στο κέντρο της Αθήνας, όταν ένας 63χρονος οδηγός μοτοσικλέτας συγκρούστηκε με υπηρεσιακή μηχανή της Ελληνική Αστυνομίας, την οποία οδηγούσε αστυνομικός.



Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 05:30 στη συμβολή των οδών Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας και Οδού Ακαδημίας.



Σύμφωνα με βίντεο- ντοκουμέντο, ο φωτεινός σηματοδότης φαίνεται να ήταν κόκκινος τη στιγμή του συμβάντος, ωστόσο ο αστυνομικός φέρεται να πέρασε τη διασταύρωση παραβιάζοντας το φανάρι.

Όπως καταγράφεται στο υλικό, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σημειώθηκε και δεύτερη παράβαση, καθώς η υπηρεσιακή μοτοσικλέτα κινούνταν στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας στο ρεύμα καθόδου, αντί για το ρεύμα ανόδου, όπως προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Λίγα μέτρα αργότερα, η υπηρεσιακή μηχανή συγκρούστηκε σχεδόν μετωπικά με τη μοτοσικλέτα του 63χρονου, ο οποίος κινούνταν κανονικά στη μεσαία λωρίδα της λεωφόρου.



Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τις δύο μοτοσικλέτες να εκσφενδονίζονται και τους οδηγούς να καταλήγουν στο οδόστρωμα. Ο αστυνομικός και η υπηρεσιακή μηχανή βρέθηκαν στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου.



Ο 63χρονος εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένος στην άσφαλτο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ευαγγελισμός, όπου νοσηλεύτηκε, ωστόσο το βράδυ της ίδιας ημέρας υπέκυψε στα τραύματά του. Ο άνδρας καταγόταν από την Αιτωλοακαρνανία.