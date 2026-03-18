Η ΕΛΑΣ ταυτοποίησε 23χρονο μοτοσικλετιστή για επικίνδυνες σούζες στην Αττική

Η έρευνα των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε ως στόχο να εντοπίσει παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές που δημοσιεύονται διαδικτυακά. Στα πλαίσια αυτής της δράσης, εντοπίστηκε βίντεο σε δημοφιλή πλατφόρμα, στο οποίο εμφανιζόταν μοτοσικλετιστής να πραγματοποιεί επικίνδυνες κινήσεις.

Στο βίντεο, ο 23χρονος οδηγός προέβαινε σε επίδειξη ικανοτήτων με σούζες για περίπου 20 δευτερόλεπτα, αναπτύσσοντας παράλληλα υπερβολική ταχύτητα σε οδικούς άξονες της Αττικής. Η συμπεριφορά του δημιούργησε άμεσο κίνδυνο για τους άλλους οδηγούς και πεζούς.

Η ΕΛΑΣ ταυτοποίησε 23χρονο που έκανε σούζες, έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα, και ανέβαζε τα «κατορθώματά» του στα social media pic.twitter.com/e485LrGBwm — Flash.gr (@flashgrofficial) March 18, 2026

Μετά τη διερεύνηση του δημοσιευμένου υλικού, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 23χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τυχόν άλλες παραβάσεις που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση.