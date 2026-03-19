Σχεδόν 43 χρόνια έχουν περάσει από τη δολοφονία του Άρη Δημητριάδη, ενός 18χρονου αθλητή ποδηλασίας και φιλάθλου του ΠΑΟΚ, ο οποίος το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου 1983 δέχτηκε γροθιές, κλοτσιές και μαχαίρωμα, με αποτέλεσμα να καταλήξει λίγες ημέρες αργότερα.

Ποιο ήταν το λάθος του; Ότι θέλησε να αστειευτεί με την ήττα του Άρη από τον Παναθηναϊκό με σκορ 5-1, ρωτώντας οπαδούς των κιτρινόμαυρων που βρίσκονταν έξω από το γήπεδο στην περιοχή Χαριλάου «πόσο ήρθε το παιχνίδι;», με αποτέλεσμα τρεις εξ’ αυτών να κινηθούν εναντίον του και να του κόψουν το νήμα της ζωής. Είναι η πρώτη δολοφονία στα ελληνικά αστυνομικά χρονικά με οπαδικό υπόβαθρο, με την ΕΛΑΣ να συλλαμβάνει τους δράστες κι αυτοί να οδηγούνται στη φυλακή την ώρα που όλοι φοβούνταν ξέσπασμα βίας στη Θεσσαλονίκη -καθώς η πόλη «έβραζε» για το πρωτοφανές περιστατικό.

πηγή: Facebook

Θα περίμενε κανείς ότι στα χρόνια, στις περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες για την ακρίβεια, που μεσολάβησαν θα είχαμε ως κοινωνία εξοστρακίσει το φαινόμενο της τυφλής βίας με οπαδικό υπόβαθρο. Κι όμως για μία ακόμη φορά γινόμαστε... θεατές στο ίδιο έργο, με τη Θεσσαλονίκη και πάλι να θρηνεί ένα νέο παιδί -τον 20χρονο Κλεομένη που όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία έπεσε νεκρός λόγω οπαδικών διαφορών που «λύθηκαν» με γροθιές, κλοτσιές και μαχαιριές. Τι κι αν όλοι στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας φώναζαν «ποτέ ξανά», μετά τη δολοφονία ενός άλλου νέου παιδιού -του 19χρονου Άλκη Καμπανού την 1η Φεβρουαρίου 2022- όλα μοιάζουν ίδια και τα... ευχολόγια συνεχίζονται.

Γυρίζοντας και πάλι πίσω στον χρόνο και συγκεκριμένα στις 26 Οκτωβρίου 1986 καταγράφεται η δεύτερη δολοφονία οπαδού στην Ελλάδα, με θύμα τον 29χρονο καθηγητή Χαράλαμπο Μπλιώνα. Τραγική ειρωνεία: το θύμα βρέθηκε για πρώτη φορά σε γήπεδο κι αυτό γιατί είχε χάσει το δρομολόγιο του ΚΤΕΛ από τη Λάρισα για την Αθήνα. Έτσι αποφάσισε να πάει στο γήπεδο της «βυσσινί θύελλας», με μία φωτοβολίδα που εκτοξεύτηκε από κάποια εξέδρα να τον πετυχαίνει στον λαιμό και να του κόβει το νήμα της ζωής, λίγες ημέρες πριν το γάμο του.

Χαράλαμπος Μπλιώνας

Το μοιραίο 1991 με τους τρεις νεκρούς

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με φωτοβολίδα που εκτοξεύτηκε και καρφώθηκε στο στόμα του θα χάσει τη ζωή του και ο 17χρονος Γιώργος Παναγιώτου, έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το ημερολόγιο δείχνει 13 Ιανουαρίου 1991 και είναι το πρώτο ανήλικο θύμα της τυφλής βίας με οπαδικό υπόβαθρο στη χώρα μας. Την ίδια χρονιά η Ελλάδα θα θρηνήσει ακόμη δύο νεκρούς για τους «λάθος» λόγους. Ο 21χρονος Ευθύμιος Λιάκας και ο 25χρονος Κώστας Ντόλιας θα καούν ζωντανοί μετά από επίθεση με βόμβες μολότοφ, μετά το τέλος του αγώνα μεταξύ ΠΑΟΚ - Πανιωνίου για το κύπελλο ποδόσφαιρο. Το κακό συνέβη στο 24ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο πλησιάζει το δικό τους και κάποιος τους πετά από το ανοιχτό παράθυρο μια βόμβα μολότοφ, με αποτέλεσμα το όχημα να γίνει παρανάλωμα του πυρός πριν οι δυο νεαροί προλάβουν να ακινητοποιήσουν και βγουν από μέσα.

Μόλις 25 ετών ήταν ο Γιώργος Καρνέζης που στις 12 Μαΐου 1993 έπεσε νεκρός από θανάσιμη μαχαιριά, μετά το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Η δολοφονία του έγινε στην κεντρική πλατεία της Γλυφάδας και παρότι δέχτηκε τρεις μαχαιριές κοντά στην καρδιά δεν κατέληξε αμέσως, αλλά μεταφέρθηκε στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο και άφησε την τελευταία του πνοή στο χειρουργείο.

Η δολοφονία Φιλόπουλου στην Λαυρίου

Έχει μείνει στην ιστορία ως το μεγαλύτερο «ραντεβού» χούλιγκαν για να... λύσουν της διαφορές τους με γροθιές, κλοτσιές, μαχαίρια, κοντάρια, φωτοβολίδες και ότι άλλο «όπλο» μπορεί κανείς να φανταστεί. Ο λόγος για τη συμπλοκή στη λεωφόρο Λαυρίου, το μεσημέρι της 29ης Μαρτίου 2007, ανάμεσα σε οπαδούς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, με τον 22χρονο Μιχάλη Φιλόπουλου να πέφτει νεκρός απ’ αυτό το πρωτοφανές ξέσπασμα βίας. Ο νεαρός οπαδός των «πρασίνων» δέχτηκε άπειρα χτυπήματα στο κεφάλι αλλά και μαχαιριές στο σώμα, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο ΚΑΤ όπου μεταφέρθηκε.

ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ ΟΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΟΠΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ (ΦΩΤΟ: INTIME SPORTS / ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΣ)

Αστυνομικές πηγές σχολιάζουν σήμερα -19 χρόνια μετά- στον FLASH ότι «όσοι γνωρίζουμε τι έγινε στο ραντεβού της Λαυρίου, νιώθουμε ότι από καθαρή τύχη υπήρχε μόνο ένας νεκρός».

Η «ηρεμία» θα διαρκέσει μόλις τέσσερα χρόνια, καθώς στις 5 Σεπτεμβρίου 2011 θα πέσει νεκρός ο 21χρονος Γιάννης Ρουσάκης, κατά τη διάρκεια συμπλοκής οπαδών του ΟΦΗ και του Παναθηναϊκού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο άτυχος νεαρός θα δεχτεί δύο χτυπήματα με μαχαίρι στην κοιλιά και το στήθος, υποκύπτοντας λίγη ώρα στα τραύματα του καθώς είχε χάσει πάρα πολύ αίμα. Στην Κρήτη θα καταγραφεί και η επόμενη δολοφονία με οπαδικό υπόβαθρο: αυτή του 46χρονου Κώστα Κατσούλη στις 14 Σεπτεμβρίου 2014. Τα χτυπήματα που δέχτηκε από οπαδούς του Ηροδότου στο γήπεδο της Αλικαρνασσού, επειδή απλά βρέθηκε μαζί με λίγα ακόμη άτομα στην κερκίδα των οπαδών του Εθνικού Πειραιώς, αποδείχτηκαν μοιραία.

Οι δύο νεκροί μετά από κυνηγητό

Το ημερολόγιο δείχνει 4 Μαΐου 2017 και ο αγώνας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας έχει ολοκληρωθεί λίγο νωρίτερα. Ο 24χρονος Κύπριος οπαδός των «ασπρόμαυρων» δέχεται επίθεση από οπαδούς αντίπαλης ομάδας και τρέχει να γλιτώσει τον ξυλοδαρμό. Στη λεωφόρο Αγίου Δημήτριου πατάει στο οδόστρωμα χωρίς να κοιτάζει με αποτέλεσμα ένα διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο να τον χτυπήσει, να τον παρασύρει και παρά τη μάχη που έδωσε για κάποιες ημέρες, να χάσει τη ζωή του. Με τον ίδιο τρόπο, στις 5 Ιανουαρίου 2020, ο 28χρονος Τόσκο Μποζατζίσκι -Βούλγαρος οπαδός του Άρη που έχει ταξιδέψει μέχρι τη Θεσσαλονίκη για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ-, θα προσπαθήσει να γλιτώσει τον ξυλοδαρμό και θα τον παρασύρει διερχόμενο όχημα σχεδόν μπροστά στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Κι ενώ τα... ευχολόγια συνεχίζονταν, την 1η Φεβρουαρίου 2022 θα πέσει νεκρός έχοντας δεχτεί αιματηρά πλήγματα από μαχαίρι τύπου karabit ο 19χρονος Άλκης Καμπανός.

Ομάδα χούλιγκαν του ΠΑΟΚ επιτέθηκε στον νεαρό οπαδό του Άρη και την παρέα του, με ρόπαλα, μαχαίρια, δρεπάνια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα. «Ο Άλκης στέγνωσε από αίμα λόγω των τραυμάτων από το karabit», είναι η φράση που θα κυριαρχεί στα ΜΜΕ εκείνες τις ημέρες, καθώς ο 19χρονος πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία πριν καν φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Άλκης Καμπανός

Από ακατάσχετη αιμορραγία πέθανε έξω από το νεόκτιστο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο 29χρονος υποστηρικτής των «κιτρινόμαυρων» μετά από την καταδρομική επίθεση των χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ το βράδυ της 7ης Αυγούστου 2023.

Μιχάλης Κατσούρης

Όταν λύγισε ο Γιώργος Λυγγερίδης

Ο 31χρονος Γιώργος Λυγγερίδης δεν ήταν χούλιγκαν. Πιθανότατα να μην υποστήριζε καν κάποια ομάδα. Ήταν αστυνομικός, υπαρχιφύλακας διμοιρίας των ΜΑΤ κι έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Για την ακρίβεια μετά από μάχη 20 ημερών στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νικαίας, συνέπεια επίθεσης από χούλιγκαν έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντη το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου 2023. Μία ναυτική φωτοβολίδα, που σύμφωνα με τη δικογραφία προήλθε από οπαδούς του Ολυμπαικού, καρφώθηκε στον μηρό του με αποτέλεσμα να χάσει πάρα πολύ αίμα παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των συναδέλφων του.

Γιώργος Λυγγερίδης / Facebook

Η δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη προκάλεσε μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις, έφερε αλλαγές στην αντιμετώπιση της βίας με οπαδικό υπόβαθρο από την Πολιτεία, οδήγησε σε δεκάδες συλλήψεις μετά τον σχηματισμό δικογραφίας μαμούθ για εγκληματική οργάνωση, αλλά δυστυχώς δεν άλλαξε τίποτα σε επίπεδο αντίληψης.