Καλαμαριά: Προφυλακιστέος ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη

Στη φυλακή οδηγείται, μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία 20χρονου Κλεομένη, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Mετά την απολογία του στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 23χρονος που διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή οπλοχρησία, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τέλεσε το έγκλημα σε καθεστώς άμυνας, μετά από απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε κάτω από το σπίτι του.



Ανακρίτρια και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση, μετά την ολοκλήρωση της - δίωρης - απολογίας του.

Τι υποστήριξε ο κατηγορούμενος

Κατά πληροφορίες, ο ίδιος επέμεινε στον ισχυρισμό της άμυνας, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποίησε το μαχαίρι όταν δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων που τον περίμεναν έξω από το σπίτι του. Όπως φέρεται να ανέφερε, επρόκειτο για ενέδρα σε βάρος του, ενώ υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο.

Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον 20χρονο, τον οποίο, όπως ισχυρίστηκε, τραυμάτισε δύο φορές με μαχαίρι, εκφράζοντας τη λύπη του για την τραγική κατάληξη. Επιπλέον, αρνήθηκε ότι γνώριζε τόσο το θύμα όσο και τα υπόλοιπα άτομα που, σύμφωνα με τον ίδιο, συμμετείχαν στην επίθεση.

Υπενθυμίζεται ότι προανακριτικά είχε αναφέρει πως του επιτέθηκαν τέσσερα άτομα, ενώ ένα πέμπτο κατέγραφε το περιστατικό. Περιγράφοντας όσα συνέβησαν, ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε χτυπήματα, ακόμη και με σφυρί στο κεφάλι και στο σώμα, ενώ βρισκόταν στο έδαφος.

«Ήθελα να προστατευτώ»

Αναφερόμενος στη στιγμή που χρησιμοποίησε το μαχαίρι, υποστήριξε ότι ενήργησε προκειμένου να προστατευτεί, προτάσσοντάς το «στα τυφλά», καθώς δεχόταν επίθεση. «Δεν το έκανα επίτηδες, ήθελα μόνο να προστατευτώ», φέρεται να ανέφερε, τονίζοντας ότι είχε προσπαθήσει να διαφύγει χωρίς αποτέλεσμα.

Την ίδια ώρα, για αύριο το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί η απολογία του 19χρονου που βρισκόταν μαζί με το θύμα κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου.

Ο ίδιος, καθώς και ακόμη ένα άτομο που δεν έχει συλληφθεί, διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος για συμμορία, διακεκριμένη επικίνδυνη σωματική βλάβη και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου.