«Μακάρι να πεθάνει»: Σοκάρουν διάλογοι της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά

Η δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, Κλεομένη στην Καλαμαριά έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία και οι διάλογοι που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας μετά από παρέμβαση του δικηγόρου της οικογενείας προκαλούν αποτροπιασμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, οι Αρχές έχουν στα χέρια τους διαλόγους από φίλους-χούλιγκαν των δραστών, οι οποίοι επικοινωνούσαν μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Στις συνομιλίες αυτές καταγράφονται όχι μόνο να πανηγυρίζουν τον θανάσιμο τραυματισμού του νεαρού, αλλά και να σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους προκειμένου να διαφύγουν της σύλληψης.

Οι διάλογοι είναι χαρακτηριστικοί. Προτρέπουν ο ένας τον άλλο να διαγράψουν τις επίμαχες ομαδικές συνομιλίες και να πετάξουν τις συσκευές των κινητών τους τηλεφώνων, ώστε να μη μπορέσει να τους εντοπίσει η Αστυνομία.

Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται και οι διάλογοι θεωρούνται κρίσιμο αποδεικτικό υλικό για την περαιτέρω απόδοση ποινικών ευθυνών.

Οι σοκαριστικές συνομιλίες

- Έσφαξαν Τούρκο

- Ναι τον γ..... μάγκες

- Μια χαρά άρα. Μακάρι να πεθάνει.

- Μπράβο το αλάνι. Σοβαρά είναι;

- Πείτε του να πετάξει το κινητό του.

- Νόμιζε ότι πήγαν να τον κλέψουν.

- Μάγκες μήπως δείρατε κανέναν πιο πριν;

- Θα μαζευτούμε.

- Μάγκες έχει γίνει μ...., τέζα ήταν ο Τούρκος. Έφυγε με ασθενοφόρο.

- Βγείτε όλοι από την ομαδική.

- Βγείτε όλοι!