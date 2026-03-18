Καλαμαριά: Απολογούνται 23χρονος και 19χρονος - Η ανάρτηση με μαχαίρι πριν τον φόνο του Κλεομένη

Ενώπιον της πρώτης ανακρίτριας Θεσσαλονίκης θα βρεθεί ξανά σήμερα Τετάρτη (18/3) ο 23χρονος φερόμενος δράστης της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη, η οποία συνέβη στην Καλαμαριά το βράδυ της Πέμπτης (12/3).

Ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, είχε ζητήσει χθες προθεσμία μίας ημέρας προκειμένου να απολογηθεί, ενώ αναμένεται να επαναλάβει τον αρχικό ισχυρισμό του ότι μαχαίρωσε θανάσιμα το θύμα αλλά βρισκόταν σε άμυνα καθώς ο 20χρονος του είχε επιτεθεί και δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει. Σημειώνεται ότι ο φερόμενος δράστης παραμένει υπό κράτηση.

Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να βρεθεί σήμερα και ο 19χρονος συλληφθείς, που φέρεται να είχε φιλικές σχέσεις με το θύμα και να ήταν παρών στη δολοφονία του Κλεομένη. Ο 19χρονος είχε παραδοθεί μόνος του στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, ζητώντας και παίρνοντας προθεσμία για σήμερα, ενώ βρίσκεται και αυτός υπό κράτηση.

«Συντετριμμένος και σε σοκ» ο 19χρονος

Ο συνήγορος του 19χρονου, Αντώνης Καραγιάννης, τόνισε ότι ο κατηγορούμενος «είναι συντετριμμένος γιατί είδε τον φίλο του να χάνεται μπροστά στα μάτια του» ενώ πρόσθεσε ότι ο νεαρός βρίσκεται σε σοκ και ότι οι κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν «προφανώς και δεν ευσταθούν». «Και δεν ευσταθούν γιατί τα τρία παιδιά δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι και από τα παιδιά αυτά το ένα έχει χάσει τη ζωή του και τα άλλα δύο βρίσκονται ανάμεσά μας επειδή πρόλαβαν και έφυγαν».

O 19χρονος και ένα ακόμα πρόσωπο που αναζητείται από τις Αρχές κατηγορούνται για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη- οι δύο τελευταίες από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.

Οι κατηγορίες αυτές και το γεγονός ότι θύμα και θύτης ήταν φίλαθλοι αντίπαλων ομάδων, προσδίδουν στο αιματηρό περιστατικό οπαδικό υπόβαθρο.

Η σοκαριστική ανάρτηση του δράστη με μαχαίρι πριν τη δολοφονία

Την ίδια ώρα, στο φως ήρθε από το MEGA μία ανάρτηση του φερόμενου δράστη στα social media λίγο καιρό πριν τη δολοφονία, στην οποία ο 23χρονος εικονίζεται να επιδεικνύει ένα μαχαίρι.

Σύμφωνα με τον επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, «δεν ξέρουμε αν είναι ξιφολόγχη ή μαχαίρι και δεν ξέρουμε αν είναι αυτό το όπλο του εγκλήματος». Όπως είπε ο ίδιος, η ανάρτηση φέρεται να έγινε λίγους μήνες πριν τη δολοφονία στην Καλαμαριά.