Στη Θεσσαλονίκη ο Χρυσοχοΐδης στη σκιά της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη - Απολογείται ο δράστης

Στη σκιά της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη πραγματοποιείται η επίσκεψη του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Τρίτη (17/3).

Μία δολοφονία με οπαδικό υπόβαθρο -όπως ανέφερε και ο ίδιος- αλλά και αρκετά, για την ώρα, αναπάντητα ερωτήματα για τις διωκτικές Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θέμα της οπαδικής βίας -και εν προκειμένω ο φόβος που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη για αιματηρή «βεντέτα» ανάμεσα στους οπαδούς ΠΑΟΚ και Άρη- θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στις σκέψης που θα γίνουν με ανώτατους και ανώτερος αξιωματικούς της ΕΛΑΣ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης (ΓΑΔΘ).

Μάλιστα, δεν αποκλείεται στις καθιερωμένες δηλώσεις του μετά την επίσκεψη, ο κ. Χρυσοχοΐδης να αναφερθεί και σε επιπλέον μέτρα ενάντια στην βία με με οπαδικό υπόβαθρο.

«Δεν ήθελα να σκοτώσω», λέει ο 23χρονος

Την ίδια ώρα, για σήμερα Τρίτη (17/3) είναι προγραμματισμένη η απολογία του 23χρονου καθ’ ομολογία δολοφόνου του 20χρονου Κλεομένη ενώπιον του ανακριτή. Ο νεαρός οπαδός του Άρη θα ισχυριστεί ότι έπεσε θύμα επίθεσης κάτω από το σπίτι του με τον ίδιο να φοβάται για τη ζωή του, μετά τα χτυπήματα που δέχτηκε και να αμύνθηκε με το μαχαίρι χωρίς να έχει πρόθεση να σκοτώσει.

Τέλος, αύριο Τετάρτη (18/3) θα απολογηθεί ο 20χρονος φίλος του θύματος που το μεσημέρι της Κυριακής παραδόθηκε και αντιμετωπίζει άλλες κατηγορίες.

Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν την αναζήτηση για την ταυτοποίηση ενός άλλου προσώπου, το οποίο φέρεται να ήταν στην παρέα του θύματος, την ώρα της δολοφονίας.

Σημειώνεται ότι προανακριτικά ο 23χρονος υποστήριξε ότι δέχτηκε επίθεση από 5 άτομα. Ωστόσο, μάλλον αυτός ο αριθμός δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Στο σχετικό βιντεοληπτικό υλικό απεικονίζονται συνολικά 3 άτομα να βρίσκονται ενώπιον του 23χρονου φερόμενου δράστη.

«Το παιδί μου πεθαίνει ξανά»: Έκκληση της μητέρας για το βίντεο

Σε ένα συγκλονιστικό μήνυμά της χθες, η μητέρα του Κλεομένη εξέφρασε τη συντριβή της για την απώλεια του 20χρονου γιου της και απηύθυνε έκκληση στα μέσα ενημέρωσης να σταματήσουν να αναπαράγουν το βίντεο με τις τελευταίες στιγμές του γιου της μετά την αιματηρή επίθεση.

Όπως ανέφερε, κάθε φορά που το βίντεο προβάλλεται, «το παιδί μου πεθαίνει ξανά, κι εγώ δεν είμαι εκεί να το βοηθήσω».

«Η τυφλή οπαδική βία δεν στέρησε απλώς μια ζωή, μου στέρησε τον κόσμο μου όλο, το σπλάχνο μου, την ίδια μου την ύπαρξη», τόνισε στο μήνυμά της, η μητέρα του Κλεομένη.