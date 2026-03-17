«Φοβήθηκα ότι θα με σκοτώσουν» - Τι λέει ο 23χρονος για τη δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά, με τον 23χρονο κατηγορούμενο να δίνει τη δική του εκδοχή για τα όσα συνέβησαν τη μοιραία νύχτα, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε υπό καθεστώς φόβου για τη ζωή του.

Ο νεαρός, που οδηγήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Μαρτίου 2026. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία με πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

«Μου είχαν στήσει ενέδρα»

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται, βρέθηκε αντιμέτωπος με πέντε άτομα έξω από το σπίτι του, τα οποία -όπως λέει- του επιτέθηκαν.



«Με χτυπούσαν τέσσερα άτομα, ενώ ένα πέμπτο τραβούσε βίντεο. Φοβήθηκα ότι θα με σκοτώσουν», φέρεται να υποστηρίζει.

Κατά την περιγραφή του, ενώ δεχόταν χτυπήματα και βρισκόταν στο έδαφος, του έπεσε από την τσέπη ένα μαχαίρι που -όπως αναφέρει- χρησιμοποιεί στη δουλειά του.

«Προσπάθησα να αμυνθώ»

Ο 23χρονος υποστηρίζει ότι σε κατάσταση πανικού επιχείρησε να αμυνθεί: «Με χτυπούσαν ακόμα και με σφυρί στο κεφάλι. Προσπάθησα να αμυνθώ προτάσσοντας το μαχαίρι στα τυφλά, ενώ ήμουν ξαπλωμένος. Χτύπησα κατά λάθος ένα παιδί».

Όπως λέει, μετά το περιστατικό οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι τράπηκαν σε φυγή προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

Το προφίλ του κατηγορούμενου

Ο 23χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για κατοχή ναρκωτικών, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, απείθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόταν σε επιχείρηση οικοδομικών υλικών της οικογένειάς του.

Παράλληλα, φέρεται να εξέφρασε τη λύπη του προς την οικογένεια του θύματος για την τραγική κατάληξη.

Συγκλονίζει η μητέρα του 20χρονου

Την ίδια ώρα, η μητέρα του Κλεομένη απευθύνει δημόσια έκκληση προς όσους γνωρίζουν οτιδήποτε να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Όποιος ήταν εκεί ή γνωρίζει κάτι, ακόμα κι αν το θεωρεί ασήμαντο, να μιλήσει. Μην αφήνετε τη σιωπή να καλύπτει το έγκλημα που μου στέρησε το παιδί μου», τονίζει.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που συμμετείχαν στη συμπλοκή, καθώς και για τη χαρτογράφηση των κινήσεών τους μετά το περιστατικό.

Παράλληλα, αύριο αναμένεται να απολογηθεί και ένας 19χρονος που φέρεται να ήταν παρών στο επεισόδιο, ενώ ένα ακόμη άτομο παραμένει ασύλληπτο.