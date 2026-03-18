Καλαμαριά: Τι δείχνει η ιατροδικαστική έκθεση για τον 23χρονο που προφυλακίστηκε

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού φαίνεται πως έχει πέσει ο 23χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση που αποκαλύπτει η ΕΡΤ, ο 23χρονος φέρει πολλαπλά τραύματα από θλώντα και νύσσοντα όργανα, τα οποία εντοπίζονται στην κεφαλή, τον κορμό και τα άκρα. Οι εκδορές φαίνεται να έχουν προκληθεί από ένα ή περισσότερα αντικείμενα, που άφησαν και τα αντίστοιχα αποτυπώματα στο σώμα του.

Ο ίδιος φέρει ράμματα πάνω από το δεξί μάτι και στον κρόταφο, όπου υπάρχει τραύμα μήκους περίπου δύο εκατοστών, καθώς και κακώσεις στο κεφάλι. Επιπλέον, καταγράφονται τραύματα στο δεξί μηρό, στο δεξί γόνατο, στους γλουτούς και στο αριστερό πόδι. Έχει υποβληθεί και σε αξονική τομογραφία, η οποία - σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες - φέρεται να δείχνει κάταγμα στο κρανίο.

Νωρίτερα, ο 23χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του ενώπιον της πρώτης τακτικής ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη.

Κατά τη δίωρη απολογία του, φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας όταν χρησιμοποίησε το μαχαίρι, υποστηρίζοντας πως δεν αντιλήφθηκε ούτε ποιον ούτε πού χτυπούσε. Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη του για τον θάνατο του 20χρονου.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, το μοιραίο βράδυ, όταν έφτασε στο σπίτι του στην Καλαμαριά, δέχθηκε επίθεση από τέσσερα άτομα που τον χτυπούσαν, ενώ ένα πέμπτο κατέγραφε το περιστατικό με κινητό τηλέφωνο. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, έπεσε στα γόνατα και, ενώ βρισκόταν στο έδαφος, δέχθηκε χτύπημα με σφυρί στο δεξί μάτι, την ώρα που οι υπόλοιποι τον χτυπούσαν με χέρια και πόδια, με τον ίδιο να προσπαθεί να προστατευτεί καλύπτοντας το πρόσωπό του.

Την ίδια ώρα, την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 αναμένεται να απολογηθεί ο 19χρονος φίλος του θύματος, ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως την Κυριακή (15/03) στην ανακρίτρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται ότι έφερε οποιοδήποτε αντικείμενο που θα μπορούσε να προκαλέσει σωματική βλάβη.