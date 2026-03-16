Η έκκληση της μητέρας του Κλεομένη για το βίντεο: «Η οπαδική βία, μου στέρησε τον κόσμο όλο»

Η μητέρα του Κλεομένη, του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του σε ένα άγριο επεισόδιο με χροιά οπαδικής βίας στην Καλαμαριά, εξέφρασε για πρώτη φορά τη συντριπτική θλίψη και τον πόνο της για την απώλεια του παιδιού της. Η γυναίκα ζήτησε την άμεση παύση της προβολής του βίντεο που καταγράφει την τελευταία στιγμή του Κλεομένη, όταν χάνει τις αισθήσεις του από το μαχαίρωμα.

Η μητέρα του Κλεομένη περιγράφει τον πόνο της ως αβάσταχτο, λέγοντας πως κάθε φορά που το βίντεο προβάλλεται, «το παιδί μου πεθαίνει ξανά» και εκείνη είναι αδύνατο να το βοηθήσει. Ζητά την άμεση διακοπή της αναπαραγωγής του οπτικοακουστικού υλικού και την προστασία της μνήμης του γιου της από οποιαδήποτε σπίλωση. «Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμαυρώνει την εικόνα ενός αθώου παιδιού», δηλώνει η μητέρα, εκφράζοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη της στην ελληνική δικαιοσύνη για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η γυναίκα δεν παραλείπει να δηλώσει ότι προτίθεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού της. Έχει ήδη αναθέσει την υπόθεση στον δικηγόρο Σπυράτο Παρασκευά, τον οποίο και εκπροσωπεί επίσημα, διαχωρίζοντας τη θέση της από οποιαδήποτε άλλη δήλωση ή ενέργεια. Παράλληλα, κάνει έκκληση σε όλους όσοι γνωρίζουν οποιαδήποτε πληροφορία, ακόμα κι αν θεωρούν ότι είναι ασήμαντη, να βοηθήσουν τις Αρχές για την εξιχνίαση του εγκλήματος.

Κλείνοντας, η μητέρα του Κλεομένη καλεί τους μάρτυρες του συμβάντος ή οποιονδήποτε έχει πληροφορίες να τις καταθέσουν στις Αρχές, τονίζοντας ότι «η σιωπή δεν πρέπει να καλύπτει το έγκλημα που μου στέρησε το παιδί μου».

Αναλυτικά η δήλωση της μητέρας του 20χρονου Κλεομένη:

«Ο πόνος που βιώνω από την άδικη απώλεια του γιου μου είναι βουβός, αβάσταχτος, ένας πόνος που ξέρω πως θα μείνει το ίδιο δυνατός όσα χρόνια κι αν περάσουν. Το κενό που άφησε πίσω του το παιδί μου είναι μια πληγή που δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ. Η τυφλή οπαδική βία δεν στέρησε απλώς μια ζωή, μου στέρησε τον κόσμο μου όλο, το σπλάχνο μου, την ίδια μου την ύπαρξη. Αυτές τις στιγμές της απέραντης θλίψης μου πρέπει να απευθύνω έκκληση προς όλα τα τηλεοπτικά κανάλια και τα ενημερωτικά μέσα, ζητώντας τα αυτονόητα. Παρακαλώ όπως σταματήσει άμεσα η αναπαραγωγή του βίντεο που δείχνει το παιδί μου τη στιγμή που χάνει τις αισθήσεις του. Κάθε φορά που προβάλλονται αυτές οι εικόνες, το παιδί μου πεθαίνει ξανά, κι εγώ δεν είμαι εκεί να το βοηθήσω.

Επιπλέον, απαιτώ να σταματήσει κάθε προσπάθεια σπίλωσης της μνήμης του γιου μου, δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμαυρώνει την εικόνα ενός αθώου παιδιού που έπεσε θύμα μιας παράλογης βίας. Διατηρώ την απόλυτη εμπιστοσύνη μου στην Ελληνική Δικαιοσύνη και τις Αρχές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Θέλω να καταστήσω σαφές πως από εδώ και πέρα θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού μου. Για αυτό το λόγο έχω διορίσει και με εκπροσωπεί επίσημα ο δικηγόρος κ. Σπυράτος Παρασκευάς, και κανένας άλλος δεν νομιμοποιείται να μιλά εξ ονόματός μου. Διαχωρίζω τη θέση μου από οποιαδήποτε δήλωση ή ενέργεια προέρχεται από οποιαδήποτε άλλη πλευρά. Τέλος, απευθύνω έκκληση σε όσους ήταν παρόντες ή γνωρίζουν οτιδήποτε, ακόμα κι αν νομίζουν ότι είναι ασήμαντο, να μιλήσουν στις Αρχές προκειμένου να διευκολύνουν το έργο τους. Μην αφήνετε τη σιωπή να καλύπτει το έγκλημα που μου στέρησε το παιδί μου».