Παραδόθηκε ο 19χρονος φίλος του 20χρονου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά

Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Κυριακής ο 19χρονος φίλος του 20χρονου που δολοφονήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 12 Μαρτίου 2026 στην Καλαμαριά.



Ο νεαρός, ο οποίος είχε ταυτοποιηθεί από τις αρχές που τον αναζητούσαν, εμφανίστηκε στο Δικαστικό Μέγαρο συνοδευόμενος από τον συνήγορό του, προκειμένου να καταθέσει ενώπιον της ανακρίτριας για όσα γνωρίζει σχετικά με το περιστατικό.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικηγόρος του είχε επικοινωνήσει νωρίτερα με τις αρχές, ενημερώνοντας ότι ο 19χρονος προτίθεται να παρουσιαστεί αυτοβούλως για να δώσει κατάθεση. Για τον λόγο αυτό μετέβη απευθείας στα δικαστήρια, χωρίς να περάσει από το κτήριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρουν πηγές, ο 19χρονος αναμένεται να κρατηθεί.

Οι κατηγορίες

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο (14/03) η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη τόσο στον 19χρονο όσο και σε έναν ακόμη νεαρό που βρίσκονταν μαζί με το θύμα τη στιγμή του επεισοδίου.



Οι δύο κατηγορούνται για τα αδικήματα της διακεκριμένης επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου αθλητικού νόμου και κατά συναυτουργία.



Σημειώνεται ότι ο 19χρονος φέρεται να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και κλοπών.