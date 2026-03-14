Καλαμαριά: «Τον μαχαίρωσε στην καρδιά, δεν ήταν σε άμυνα» λέει ο δικηγόρος του 20χρονου θύματος

Λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (14/3) βγήκε, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, ο 23χρονος που κατηγορείται για τη φονική επίθεση σε βάρος του 20χρονου στην Καλαμαριά.

Στον συλληφθέντα ασκήθηκε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, με τον 23χρονο να ζητά και να λαμβάνει προθεσμία από τον ανακριτή, στον οποίο θα απολογηθεί για όσα του καταλογίζονται την προσεχή Τρίτη 17 Μαρτίου.

Ο Παρασκευάς Σπυράτος, δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, δήλωσε λίγη ώρα νωρίτερα ότι «ο κατηγορούμενος επιχείρησε από την πρώτη στιγμή, θα έλεγα με ιδιαίτερη σπουδή, να προβάλει υπερασπιστικούς ισχυρισμούς αναφερόμενος σε άμυνα. Θα έλεγα ότι σε αυτό το χρόνο το καλύτερο που θα είχε να κάνει ο κατηγορούμενος ήταν να σιωπήσει και να σεβαστεί τη μνήμη του θύματος».

Σύμφωνα με τον κ. Σπυράτο, ο συλληφθείς «έχει αποδεχτεί, εξ όσων γνωρίζουμε, κατά την αστυνομική προανάκριση, ότι έφερε μαζί του το όπλο, το μαχαίρι, το οποίο χρησιμοποίησε σε βάρος του άτυχου θύματος», ενώ τόνισε ότι «χρησιμοποίησε αυτό το μαχαίρι δύο φορές και προκάλεσε το ένα εκ των δύο τραυμάτων ακριβώς στο σημείο της καρδιάς. Ο δράστης επέλεξε και χτύπησε στο συγκεκριμένο σημείο».

Κλείνοντας είπε ότι «τα στοιχεία του παζλ συνενώνονται και ο κατηγορούμενος θα έπρεπε σε αυτό το σημείο να εκφράσει μόνο τη μεταμέλειά του και να ζητήσει μία συγγνώμη γι' αυτή την καθ' όλα αδικαιολόγητη συμπεριφορά του».

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατος του 20χρονου επήλθε από ακατάσχετη αιμορραγία, έπειτα από τραύμα στην καρδιά που προκλήθηκε από μαχαίρι.

Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, ο νεαρός έχασε περισσότερα από δύο λίτρα αίματος, ενώ το θανατηφόρο πλήγμα εντοπίστηκε στην περιοχή της καρδιάς.

Η τεχνική σύμβουλος της οικογένειας του θύματος, η αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ελένη Ζαγγελίδου, ανέφερε ότι ο θάνατος προήλθε από ρήξη του τοιχώματος της καρδιάς που προκλήθηκε από νύσσον και τέμνον όργανο.

«Το παιδί κατέληξε μετά από μαζική απώλεια αίματος. Η αιτία ήταν ρήξη του τοιχώματος της καρδιάς από αιχμηρό αντικείμενο, όπως ένα μαχαίρι. Αυτό ήταν το καίριο χτύπημα», εξήγησε.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια, ο 20χρονος έφερε και δεύτερο τραύμα στη δεξιά μασχαλιαία περιοχή.

Τραύματα και στον 23χρονο

Σε ιατροδικαστική εξέταση υποβλήθηκε και ο 23χρονος κατηγορούμενος, μετά τους ισχυρισμούς του ότι δέχθηκε επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώθηκε ότι φέρει ράμματα στο κεφάλι από θλαστικά τραύματα, ενώ εντοπίστηκαν επίσης κακώσεις στο πρόσωπο και πολλαπλές εκδορές στα κάτω άκρα.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το φονικό επεισόδιο που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την οπαδική βία στη Θεσσαλονίκη.