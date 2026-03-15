Το τελευταίο αντίο στον 20χρονο που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα, Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, τον 20χρονο που έχασε τη ζωή του στο αιματηρό επεισόδιο στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης.

Η κηδεία του νεαρού, ο οποίος δέχθηκε δύο μαχαιριές, θα τελεστεί στις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Συκεών, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα που φέρονται να βρίσκονταν μαζί με το θύμα την ώρα του επεισοδίου, με τον έναν να έχει ήδη ταυτοποιηθεί.

Προφυλακίστηκε ο 23χρονος

Ο 23χρονος που παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα για την υπόθεση έχει προφυλακιστεί και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, καθώς έλαβε προθεσμία.



Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία με πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Η πρώτη κατηγορία είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ οι άλλες δύο πλημμεληματικές.



Για τα δύο άτομα που εξακολουθούν να αναζητούνται, οι κατηγορίες αφορούν πλημμελήματα και συγκεκριμένα διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη.



Παράλληλα, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής έρευνες, φαίνεται να αποκλείεται το ενδεχόμενο η δολοφονία να συνδέεται με την υπόθεση των αυτοαποκαλούμενων «αυτόκλητων τιμωρών παιδόφιλων».

Τι υποστήριξε ο 23χρονος

Κατά την κατάθεσή του στις αρχές, ο 23χρονος επέμεινε στον ισχυρισμό ότι ο 20χρονος και οι φίλοι του τού είχαν στήσει ενέδρα με σκοπό να τον χτυπήσουν.



Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι το μαχαίρι με το οποίο τραυματίστηκε θανάσιμα ο νεαρός δεν του ανήκε. Στη συνέχεια όμως άλλαξε την εκδοχή του, δηλώνοντας ότι το είχε μαζί του για λόγους αυτοπροστασίας.