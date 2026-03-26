«Η μνήμη του ζει»: Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας του Γιώργου Λυγγερίδη για την 25η Μαρτίου

Η Ευγενία Στράτου-Λυγγερίδου, μητέρα του Γιώργου Λυγγερίδη, θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του γιου της με μια φωτογραφία από παλαιότερη παρέλαση, στην οποία συμμετείχε φορώντας στολή και κρατώντας τη σημαία.

Στην ανάρτησή της έγραψε: «25η Μαρτίου, ημέρα τιμής και μνήμης για την πατρίδα μας.

Ο Γιώργος μας, νέος και περήφανος, με στολή και σημαία, να παρελαύνει με τιμή και αξιοπρέπεια. Ένας άνθρωπος που υπηρέτησε με ήθος, αγάπη και αυταπάρνηση. Η μνήμη του ζει μέσα μας κάθε μέρα, μα σήμερα πιο έντονα…

Δεν ξεχνάμε. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ»

Η δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη

Ο 31χρονος αστυνομικός Γιώργος Λυγγερίδης δεν είχε σχέση με τον χουλιγκανισμό και πιθανότατα δεν υποστήριζε κάποια ομάδα. Υπηρέτησε ως υπαρχιφύλακας σε διμοιρία των ΜΑΤ και έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος.

Στις 7 Δεκεμβρίου 2023, έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντη, δέχτηκε χτύπημα από ναυτική φωτοβολίδα που προήλθε, σύμφωνα με τη δικογραφία, από οπαδούς του Ολυμπιακού. Η φωτοβολίδα καρφώθηκε στον μηρό του, με αποτέλεσμα σοβαρή αιμορραγία. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των συναδέλφων του, ο Γιώργος κατέληξε μετά από 20 ημέρες στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νικαίας.

Η δολοφονία του προκάλεσε έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις, οδήγησε σε αλλαγές στην αντιμετώπιση της οπαδικής βίας από την Πολιτεία και σε δεκάδες συλλήψεις, μέσω δικογραφίας για εγκληματική οργάνωση. Δυστυχώς, όμως, σε επίπεδο αντίληψης, η κατάσταση παραμένει ίδια.