Συγκλόνισε η μητέρα Λυγγερίδη στη δίκη για τη δολοφονία: Είπαν θα τον σκοτώσουν επειδή είναι μπάτσος

Δεν θα δικαστεί από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών, που συνεδριάζει για την υπόθεση Λυγγερίδη, το σκέλος της δικογραφίας που αφορά σε ηθικούς αυτουργούς και συνεργούς στη δολοφονία του αστυνομικού.

Το δικαστήριο αποφάσισε να διαχωριστεί η δικογραφία ως προς το σκέλος της δολοφονίας του Γιώργου Λυγγερίδη, έπειτα από ένσταση που κατατέθηκε σχετικά με το ότι η απόφαση για τον 18χρονο που πέταξε τη ναυτική φωτοβολίδα και σκότωσε τον αστυνομικό δεν έχει καταστεί αμετάκλητη -έχει εκδοθεί μόνο πρωτόδικη απόφαση από το ΜΟΔ Πειραιά- και κατά συνέπεια δεν μπορεί το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων να δικάσει φερόμενους ηθικούς αυτουργούς και συνεργούς.

Έτσι η δίκη θα συνεχιστεί μόνο για την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης.

Παράλληλα στο δικαστήριο κατέθεσε η μητέρα του αδικοχαμένου αστυνομικού, Ευγενία Λυγγερίδη.

«Πήγαν οργανωμένα για να σκοτώσουν αστυνομικούς. Κάποιοι ανεγκέφαλοι που δεν γνώριζαν το παιδί μου, είπαν ότι θα το σκοτώσουν επειδή είναι μπάτσος. Άνθρωποι που δεν προσφέρουν τίποτα στην κοινωνία. Αυτοί που δουλεύουν στο Δήμο και είναι αργόμισθοι. Τα ακούμε στις τηλεοράσεις. Αυτοί είναι εγκληματίες. Δε βρέθηκαν 200 άτομα εκεί τυχαία. Έχουν χρήματα, μπαινοβγαίνουν στα γήπεδα ελεύθερα. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Ήταν οργανωμένο, δεν ήταν τυχαίο του χτύπημα του Γιώργου, δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό».

Σε σημείο της κατάθεσης της ανάφερε πως ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά έβγαζε κόσμο από το γήπεδο την ώρα που το παιδί της ήταν χτυπημένο. «Για να καλύψει κάποιους έγινε αυτό. Τους έβγαζε από το γήπεδο, έχουν ειπωθεί αυτά. Έλεγαν μετά ότι ταλαιπωρούνταν τα παιδιά που τα κρατούσαν στο γήπεδο. Όποιος είναι αθώος τι φοβάται; Πάει μετά σπίτι του. Το δικό μου το παιδί τι έφτιαξε; Αυτές οι μάνες τα αγκαλιάζουν τα δικά τους τα παιδιά. Εγώ δε θα δεχόμουν ποτέ το παιδί μου να ήταν εγκληματίας».

Εισαγγελέας: Από πού έχετε την πληροφορία αυτή; Ποια πρόσωπα φυγάδευσε;

Μάρτυρας: Από τις ειδήσεις και συναδέλφους του γιου μου. Προφανώς έχουν φυγαδευτεί κάποιοι και δεν έχουν συλληφθεί. Δεν ξέρω ονόματα, απλά και οι συνάδελφοί του γιου μου μου είπαν ότι ακούγεται στους κύκλους των αστυνομικών, ότι κάποια στελέχη φυγαδεύτηκαν.

«Εκείνη την ημέρα χτυπάει το τηλέφωνο, ήταν ένας παιδικός φίλος του Γιώργου από το νηπιαγωγείο. Μου λέει "κυρία Ευγενία δώστε μου τον κύριο Σάκη". Εμένα κάτι άρχισε να με τρώει. Δίνει το τηλέφωνο στο σύζυγο και ακούω "έχει χτυπήσει πολύ; Θα κατέβουμε τώρα". Έκλεισε το τηλέφωνο ο σύζυγός μου και μου εξήγησε ότι έχει χτυπήσει το πόδι του. Τι να μας πουν από το τηλέφωνο. Φτάσαμε στο ΚΤΕΛ. Ήμουν σε έξαλλη κατάσταση, ζητούσα ηρεμιστικό και νερό.

Πήρε ο υπουργός τον άνδρα μου τηλέφωνο και του είπε ότι έχει χτυπήσει το παιδί. Μας έβαλαν όχημα να μας κατεβάσει. Μας πήγαν στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε και περιμένουμε… μας λένε ότι θα έρθει κι ένας ψυχολόγος μαζί σας. Λέω "ψυχολόγος γιατί; Τι έχει πάθει το παιδί;". Επέμεναν ότι θα μας συνοδεύσει ψυχολόγος. Ρωτούσα "τι θέλεις; Γιατί έρχεσαι μαζί μας;". Δεν απαντούσε τίποτα. Εγώ πίστευα ότι το παιδί μου έχει φύγει. Γιατί έκαναν όλα αυτά; Έπαιρναν υπουργοί, έβαλαν αμάξι, έφεραν ψυχολόγο… φώναζα εγώ "μη με πάτε εκεί, δε θέλω"», είπε η Ευγενία Λυγγερίδη.

Περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές στο νοσοκομείο αλλά και το πώς αντίκρυσε το παιδί της, είπε: «Όταν φτάσαμε έτρεχα σαν τρελή γύρω γύρω στο προαύλιο. Στο νοσοκομείο υπήρχε ομάδα ψυχολόγων, μας πήραν σε ένα γραφείο και το έκαναν δωμάτιο. Μας έδωσαν τσάι και ζεστές κουβέρτες. Μάθαμε ότι ο Γιώργος είχε χτυπηθεί πολύ βαριά, ότι υπέστη μεγάλη εγκεφαλική βλάβη. Μου είπαν ότι υπέστη δύο ανακοπές. Λέω "ο Γιώργος μου; Είναι θηρίο! Τα πόδια του ήταν σαν άλογο! Το δικό μου το παιδί ανακοπές;". Ο Γιώργος όταν τον έφεραν ήταν φουσκωμένος σαν γουρούνι. Λέω γιατί; Ο γιατρός είπε ότι όλο το προωθητικό αέριο μπήκε στο σώμα του και μετά έγινε ανάφλεξη».