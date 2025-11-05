Ξεκινά η δίκη του Γιώργου Λυγγερίδη σε ειδική αίθουσα στις φυλακές Κορυδαλλού - Στο εδώλιο 147 άτομα

Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού, η δίκη οργανωμένων και μη οπαδών ΠΑΕ ως μελών εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να προκάλεσε τα επεισόδια της 7ης Δεκεμβρίου 2023, έξω από το κλειστό γήπεδο Ρέντη, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη από ναυτική φωτοβολίδα.

Στο εδώλιο έχουν παραπεμφθεί 147 άτομα, αντιμέτωποι οι περισσότεροι με βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν τη συμμετοχή και δράση τους σε εγκληματική ομάδα, στην οποία αποδίδονται εκρήξεις, εκβιασμοί κ.ά. αδικήματα, ενώ κατηγορούμενοι για πλημμελήματα είναι τα μέλη της Διοίκησης της ΠΑΕ. Ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι της ΠΑΕ κατηγορούνται για τα πλημμελήματα της υποστήριξης- χρηματοδότησης εγκληματικής οργάνωσης και της υποκίνησης αθλητικής βίας.

Οι κατηγορούμενοι

Μεταξύ των κατηγορουμένων για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση είναι η ηγετική ομάδα των οργανωμένων οπαδών αλλά και άλλοι οργανωμένοι και μη οπαδοί της ΠΑΕ στους οποίους καταλογίζεται μεταξύ άλλων ότι συντονισμένα, προετοίμασαν και προκάλεσαν τα επεισόδια που κόστισαν την ζωή του Γιώργου Λυγγερίδη.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, τα μέλη της διοίκησης της ΠΑΕ όχι μόνο γνώριζαν την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης οπαδών αλλά και τη χρηματοδοτούσαν για να προβαίνει σε εγκληματικές πράξεις και εξασφάλιζαν προνόμια σε μέλη της.

Η διοίκηση της ΠΑΕ κατηγορείται ότι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα «από κοινού με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, παρείχαν κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία και κάθε είδους χρηματοοικονομικά μέσα γνωρίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο διευκολύνουν ή υποβοηθούν την τέλεση εγκληματικών δραστηριοτήτων εγκληματικής οργάνωσης, η οποία επιδίωκε την τέλεση περισσότερων κακουργημάτων και πλημμελημάτων…».

Στους κατηγορουμένους από την ηγεσία της ΠΑΕ χρεώνεται επίσης η έκδοση ανακοίνωσης με αφορμή επεισόδια που είχαν γίνει μετά από αγώνα, λίγες μέρες πριν τα αιματηρά επεισόδια στον Ρέντη, η οποία, κατά τη δικογραφία, λειτούργησε ως θρυαλλίδα των επεισοδίων.

«Προκάλεσαν και διέγειραν άλλους σε διάπραξη κακουργημάτων και πλημμελημάτων, εκθέτοντας με τον τρόπο αυτό σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ενώ οι πράξεις τους είχαν ως επακόλουθο την τέλεση εγκλημάτων και διέγειραν τους πολίτες σε βιαιοπραγίες…» αναφέρεται στο παραπεμπτικό βούλευμα.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ, είχε εκδώσει ανακοίνωση μετά τη δημοσιοποίηση του παραπεμπτικού βουλεύματος, στην οποία στρεφόμενος κατά της κυβέρνησης αναφερόταν σε «εργαλειοποίηση» της Δικαιοσύνης «με προφανή στόχο» τον ίδιο. «Το μήνυμα που στέλνω είναι ένα και ξεκάθαρο: Δεν φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι, δεν συνδιαλέγομαι, δεν υποχωρώ, δεν υποκύπτω. Η αλήθεια θα λάμψει και πάλι. Η Δημοκρατία θα επικρατήσει. Στο τέλος θα είμαστε (όπως πάντα) νικητές» κατέληγε.

250 μάρτυρες θα καταθέσουν

Να σημειωθεί ότι για τη θανατηφόρα ρίψη της φωτοβολίδας, σε ευθεία βολή, κατά του αστυνομικού, έχει καταδικαστεί σε ισόβια και επιπλέον κάθειρξη ένας 20χρονος.

Η δίκη που ξεκινά σήμερα αναμένεται να είναι μεγάλης διάρκειας, με τους μάρτυρες που έχουν κληθεί να φθάνουν τους 250.

Κάποιοι εκ των κατηγορουμένων για εγκληματική οργάνωση παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι με χρόνο λήξης του 18μήνου τους, πολύ σύντομα, ενώ άλλοι έχουν αφεθεί ήδη ελεύθεροι με όρους καθώς συμπλήρωσαν το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης.