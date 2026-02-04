Δολοφονία Λυγγερίδη: «Αναζήτησαν τα ΜΑΤ για να επιτεθούν» - Στο φως νέο βίντεο των επεισοδίων

Ένα νέο βίντεο που αποτυπώνει τις πρώτες στιγμές από την έναρξη των επεισοδίων έξω από το κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη στου Ρέντη, στις 7 Δεκεμβρίου 2013, προσκόμισε στο δικαστήριο η δικηγόρος της οικογένειας του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.



Στο βίντεο φαίνεται η επίθεση με φωτοβολίδες που δέχεται η διμοιρία των ΜΑΤ, όπου βρισκόταν και ο 30χρονος αστυνομικός, ο οποίος επλήγη θανάσιμα από ναυτική φωτοβολίδα.

Νωρίτερα, στο δικαστήριο κατέθεσε ο επικεφαλής της διμοιρίας, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι δράστες είχαν ανθρωποκτόνο πρόθεση.

«Οι δράστες έκαναν διαρκή ανεφοδιασμό. Έφερναν προμήθειες από το γήπεδο. Επιτίθεντο και ανεφοδιάζονταν συνεχώς. Αναζήτησαν τη διμοιρία για να επιτεθούν. Είχαν σκοπό ότι "θα πάμε να επιτεθούμε στα ΜΑΤ". Οι βόμβες που έπεφταν ήταν σε διψήφιο αριθμό. Και μολότοφ και φωτοβολίδες. Δεν ήταν μόνο η ναυτική φωτοβολίδα που έπληξε τον Γιώργο. Δεχτήκαμε φωτοβολίδες τύπου στυλό και αυτές οι φωτοβολίδες κατατάσσονται στις ναυτικές. Είναι πυρομαχικά κανονικά. Όλα μπορούν να πλήξουν θανάσιμα».