«Πήγαν οργανωμένα για να σκοτώσουν»: Ξέσπασαν ο πατέρας και η αδελφή του Γιώργου Λυγγερίδη

Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίστηκε η δίκη για την εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται στη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη, με πρώτο στο βήμα του μάρτυρα για σήμερα τον πατέρα του αδικοχαμένου αστυνομικού, Σάκη Λυγγερίδη.

Ο μάρτυρας απευθύνθηκε πολλές φορές στους κατηγορουμένους κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του. «Χωρίς αυτούς (τους αστυνομικούς) θα ήμασταν ζούγκλα. Αυτοί οι απάνθρωποι ζουν σε ζούγκλα», ανέφερε, ξεσπώντας σε κλάματα, όταν μίλησε για την απώλεια του γιου του. «Ο γιος μου έφαγε ισόβια κάτω από το χώμα. Γιατί δεν μπορώ να τον αγκαλιάσω; Ποιος τους έδωσε αυτό το δικαίωμα;»

Φτάνοντας στην ημέρα του τραυματισμού, μίλησε για το τηλεφώνημα φίλου του γιου του, που του είπε ότι «χτύπησε στο πόδι» κι ο ίδιος σκέφτηκε ότι θα το ξεπεράσουν. Το τηλεφώνημα όμως του υπουργού που ακολούθησε γέμισε φόβο την οικογένεια πώς κάτι πιο σοβαρό συμβαίνει.

«Δεν ήταν τσούρμο. Ήταν αγέλη. Μπροστά από τα παλικάρια βγήκανε κάτι μπαχαλόμαγκες… Κάποιοι έδωσαν εντολές. Έχουν δομή. Είναι εργοστάσιο που παράγει δολοφόνους», είπε, υποστηρίζοντας ότι οι δράστες «πανηγύριζαν ότι σκότωσαν μπάτσο». Όμως, όπως είπε: «Δεν σκότωσαν έναν μπάτσο. Τη δημοκρατία σκότωσαν. Τιμωρήστε αυτούς τους απάνθρωπους αν θέλετε τα παιδιά σας να έχουν μέλλον. Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση μου και κάντε το καθήκον σας».

«Πήγαν οργανωμένα για να σκοτώσουν»

Η αδελφή του Γιώργου, Αικατερίνη Λυγγερίδη, ανέφερε στη δίκη της κατάθεση. «Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ήταν απλά παιδιά που βρέθηκαν εκεί. Ήξεραν ότι υπήρχαν διμοιρίες. Οργανώθηκαν. Φορούσαν μαύρα ρούχα, κουκούλες. Σηκώθηκαν από το γήπεδο και είπαν: “πού είναι η διμοιρία; πάμε να σκοτώσουμε”…Το πιο τρομακτικό είναι ότι βλέπεις άνθρωπο να πέφτει και δεν σταματάς. Ήθελαν να τους σκοτώσουν όλους».

«Όλες οι βολές ήταν σε ευθεία. Ήθελαν να σκοτώσουν»

Την εικόνα της οργανωμένης επίθεσης έδωσε και ο αστυνομικός που βρισκόταν δίπλα στον Γιώργο Λυγγερίδη και ήταν από αυτούς που του παρείχαν τις πρωτες βοήθειες.

«Δεν ήταν τσούρμο. Ήρθαν μαζικά, από μπροστά και παραπλεύρως. Όλες οι φωτοβολίδες ήταν σε ευθεία βολή. Φώναζαν ότι θα μας σκοτώσουν όλους. Ήθελαν να σκοτώσουν»

Απο την πλευρά του, ο επικεφαλής της διμοιρίας κατέθεσε ότι «δεν είχαν να αντιμετωπίσουν οπαδούς άλλης ομάδας. Ήθελαν να χτυπήσουν αστυνομικούς και ήξεραν πού βρισκόμασταν. Υπήρχε μαζικότητα στα μέσα που χρησιμοποιούσαν. Η διμοιρία δεν « έχασε» από τον αριθμό των δραστών αλλά από την υπερβολική και ασυνήθιστη ποσότητα πυρομαχικών».