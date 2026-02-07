«Τι ομάδα είσαι;» Επίθεση με οπαδικά κίνητρα στο Γαλάτσι - Μαχαίρωσαν δύο άτομα

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές Αρχές καθώς επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (7/2) στο Γαλάτσι, με δύο άτομα να έχουν τραυματιστεί, με τον έναν άνδρα να έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ομάδα περίπου 5 ατόμων φέρεται να ρώτησε έναν 30χρονο άνδρα τι ομάδα είναι και πριν εκείνος προλάβει να απαντήσει, τον μαχαίρωσαν. Ο 30χρονος έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, με τη ζωή του να μην διατρέχει κίνδυνο.

Μάλιστα, σε κοντινή απόσταση, άλλο ένα άτομο δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι, πάλι με το ίδιο οπαδικό κίνητρο, το οποίο φέρει πιο ελαφρά τραύματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με πληροφορίες, και τα δύο θύματα υποστηρίζουν πως δεν έχουν σχέσεις με ομάδες ούτε έφεραν διακριτικά κάποιου συλλόγου.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους.