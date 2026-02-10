Βίντεο ντοκουμέντο από τις εμπρηστικές επιθέσεις με οπαδικό κίνητρο σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο

Ένας 20χρονος άνδρας, οργανωμένος οπαδός, συνελήφθη για τις δύο εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια οργανωμένων οπαδών άλλης ομάδας, που σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου 2025 σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο.

Ο νεαρός ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη από την Αστυνομία. Προηγήθηκε ενδελεχής έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ειδικών Ερευνών, με ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού και ειδικές ανακριτικές πράξεις, από την οποία ταυτοποιήθηκε ο 20χρονος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο που αναζητείται.



Το flash.gr εξασφάλισε βίντεο από τις εμπρηστικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα στις 8 Ιουλίου 2025, όπου φαίνονται δύο άτομα πάνω σε μηχανάκι να τοποθετούν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.



Βίντεο από δύο εμπρηστικές επιθέσεις σε Άγιο Δημήτριο και Δάφνη με οπαδικό κίνητρο. pic.twitter.com/prK7ZiGdOA — Flash.gr (@flashgrofficial) February 10, 2026

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Ιουλίου 2025, δύο δράστες, επιβαίνοντες σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, μετέβησαν έξω από πολυκατοικία σε περιοχή της Δάφνης, στην οποία διέμενε οργανωμένος οπαδός ομάδας, στην κεντρική θύρα της οποίας τοποθέτησαν και ενεργοποίησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό.



Στη συνέχεια, μετέβησαν σε περιοχή του Αγίου Δημητρίου, έξω από πολυκατοικία που διέμενε έτερος οπαδός της ίδιας ομάδας, όπου τοποθέτησαν ομοίως και ενεργοποίησαν δεύτερο αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό.



Όπως διαπιστώθηκε, ο 20χρονος, μετά την τέλεση των εμπρηστικών επιθέσεων, διέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όπου διέμεινε για περίπου πέντε μήνες, ενώ, κατόπιν ερευνών, μετά τον επαναπατρισμό του, εντοπίστηκε να διαμένει σε μισθωμένο κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.



Πρωινές ώρες της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου 2026, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, ο 20χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, καθώς σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο κατάλυμα όπου διέμενε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



μικροποσότητα κάνναβης,

μεταλλικός και πλαστικός τρίφτης κάνναβης,

πλήθος αυτοκόλλητων με διακριτικά ομάδας,

13 φιαλίδια σπρέι χρωματισμού,

ρουχισμός με υβριστικό περιεχόμενο και

2 κινητά.



Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.