Θεσσαλονίκη: 21χρονος συνελήφθη με 723 πλαστά χαρτονομίσματα

Στη σύλληψη ενός 21χρονου άνδρα προχώρησαν οι Αρχές στην ανατολική Θεσσαλονίκη, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν συνολικά 723 πλαστά χαρτονομίσματα των 20 ευρώ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, που οδήγησε στη σύλληψη του νεαρού το προηγούμενο 24ωρο. Η συνολική αξία των πλαστών χαρτονομισμάτων ξεπερνά τις 14.000 ευρώ, ενώ εξετάζεται αν αποκτήθηκαν μέσω πλατφόρμας διαδικτυακών αγορών.

Σε βάρος του 21χρονου ασκήθηκε δίωξη για παραχάραξη νομίσματος σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για οπλοκατοχή σε βαθμό πλημμελήματος, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκαν ένα πιστόλι ρέπλικα με σιγαστήρα και μία σιδερογροθιά.

Ο συλληφθείς παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ