Θεσσαλονίκη: Μάστιγα οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων - Δείτε πώς να προστατευτείτε

Οι απόπειρες εξαπάτησης ηλικιωμένων στη Θεσσαλονίκη διπλασιάστηκαν το 2025 σε σχέση με το 2024, ενώ οι τετελεσμένες απάτες αυξήθηκαν κατά 38%, σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης που παραχώρησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Συγκεκριμένα, το 2024 είχαν καταγραφεί 583 τετελεσμένες απάτες και 51 απόπειρες, ενώ το 2025 οι αντίστοιχες περιπτώσεις ανήλθαν σε 803 και 100. Παράλληλα, αυξήθηκαν οι εξιχνιάσεις υποθέσεων (116 το 2024, 182 το 2025) και οι συλλήψεις (2 το 2024, 3 το 2025). Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας εξήγησε ότι οι συλλήψεις παραμένουν περιορισμένες, καθώς οι περισσότερες καταγγελίες γίνονται αρκετά αργότερα, με αποτέλεσμα η ταυτοποίηση των δραστών να γίνεται μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό, οι ταυτοποιήσεις ανήλθαν σε 32 το 2024 και 30 το 2025.

«Το πιο σημαντικό για τους ηλικιωμένους είναι να ενημερώνουν άμεσα την αστυνομία μόλις αντιληφθούν απόπειρα εξαπάτησης, πριν κατεβάσουν χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα, ώστε να φτάσει άμεσα περιπολικό», τόνισε ο εκπρόσωπος.

Συχνές μέθοδοι απάτης

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, οι συχνότερες απάτες περιλαμβάνουν:

Προσποίηση αστυνομικού ή τεχνικού της ΔΕΗ/ασανσέρ

Ισχυρισμούς για τροχαίο συγγενικού προσώπου

Προσποίηση λογιστή για πληρωμή επιδομάτων ή επιστροφής φόρου

Συνήθως οι δράστες ενεργούν τις μεσημεριανές ώρες, εκμεταλλευόμενοι την κόπωση των ηλικιωμένων, και σε πολλές περιπτώσεις συγκεντρώνουν πληροφορίες για τα ονόματα συγγενών για να κάνουν την απάτη πιο πειστική.

Οδηγίες προστασίας για ηλικιωμένους

Η αστυνομία συνιστά στους ηλικιωμένους:

Να μην ανοίγουν την πόρτα σε άγνωστα άτομα

Να ασφαλίζουν καλά το σπίτι τους, ιδίως όταν κοιμούνται ή απουσιάζουν

Να κρατούν τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα ασφαλή

Να προσέχουν τα προσωπικά τους αντικείμενα και την τσάντα τους

Να μην δίνουν πληροφορίες για αριθμούς λογαριασμών ή PIN

Να επικοινωνούν άμεσα με την αστυνομία ή στενούς συγγενείς σε περίπτωση υπόνοιας απάτης

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με άγνωστα άτομα που επιχειρούν να εισέλθουν στο σπίτι

Να μην απομακρύνονται ή χάνουν οπτική επαφή με άγνωστα άτομα που βρίσκονται στο σπίτι

Πώς εξιχνιάζονται οι υποθέσεις

Οι υποθέσεις εξιχνιάζονται κυρίως μέσω των περιγραφών των παθόντων και της διασταύρωσης στοιχείων με το αρχείο της αστυνομίας, καθώς οι περισσότεροι δράστες είναι σεσημασμένοι. Η αναζήτηση ύποπτων μέσω τηλεφώνων είναι συχνά δύσκολη, καθώς οι αριθμοί είναι συνήθως ανύπαρκτοι ή ανώνυμοι.

