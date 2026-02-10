Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Απολογούνται οι κατηγορούμενοι - Στην Ευελπίδων «Πούτιν» και «Πρόεδρος»

Στις 9:00 το πρωί έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Ευελπίδων οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα-μαμούθ λαθραίων τσιγάρων, που εξαρθρώθηκε έπειτα από πολύμηνη και στοχευμένη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.

Η εγκληματική οργάνωση, με φερόμενους αρχηγούς δύο αδέλφια γνωστά με τα προσωνύμια «Πούτιν» και «Πρόεδρος», φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από το 2018, διαθέτοντας διεθνείς διασυνδέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, παρήγαγε περίπου 8 εκατομμύρια τσιγάρα τον μήνα, αποκομίζοντας παράνομα έσοδα που ξεπερνούσαν τα 5 εκατ. ευρώ μηνιαίως.

Βιομηχανική υποδομή με πλήρη εξοπλισμό

Ο Διοικητής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης, έκανε λόγο για «χαρακτηριστικό παράδειγμα της εξέλιξης του οργανωμένου εγκλήματος στη σύγχρονη εποχή». Όπως τόνισε, «δεν πρόκειται για ευκαιριακή παραβατικότητα, αλλά για ένα πολυσύνθετο παράνομο οικονομικό σύστημα».

Η οργάνωση διέθετε τρεις πλήρως εξοπλισμένες μονάδες παραγωγής και έξι αποθήκες σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, λειτουργώντας με όρους κανονικής βιομηχανίας.

Ξέπλυμα χρήματος και «αχυράνθρωποι»

Για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων χρησιμοποιούνταν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ναυτιλιακές εταιρείες και αγορές ακινήτων, ενώ τα μέλη του κυκλώματος διέμεναν σε πολυτελείς βίλες, δηλώνοντας χαμηλά εισοδήματα.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι χρησιμοποιούνταν «δεκάδες πλαστά έγγραφα, εικονικές επιχειρήσεις και τηλεφωνικές συνδέσεις στο όνομα αχυρανθρώπων», προκειμένου να συγκαλύπτεται η δράση τους. Οι διαφυγόντες δασμοί υπολογίζονται σε πάνω από 7 εκατ. ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν υποπολυβόλα, πιστόλια και περισσότερα από 1,2 εκατ. ευρώ σε μετρητά.

«Υγειονομική βόμβα» τα παράνομα τσιγάρα

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Όπως υπογράμμισε ο κ. Ντουίτσης, «οι συνθήκες παραγωγής των τσιγάρων συνιστούν υγειονομική βόμβα για τον καπνιστή», καθώς τα προϊόντα διοχετεύονταν στην αγορά χωρίς κανέναν ποιοτικό έλεγχο.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 26 άτομα, μεταξύ των οποίων και εν ενεργεία αστυνομικός, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με έλεγχο 420 τραπεζικών λογαριασμών, σε συνεργασία με την Europol.