Ρωσόφωνη μαφία στην Ελλάδα: «Πούτιν» και «Πρόεδρος» εναντίον «Έντικ» για τα λαθραία τσιγάρα

Μία πληροφορία, που έφτασε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο ελληνικό FBI στις αρχές Δεκεμβρίου του 2024, αποτέλεσε την αρχή της έρευνας που οδήγησε στην εξάρθρωση μίας από τις μεγαλύτερες εγκληματικές ομάδες της μαφίας των λαθραίων τσιγάρων στη χώρα μας -και όχι μόνο.

Πρόκειται για εγκληματική ομάδα, με φερόμενος ως αρχηγούς δύο αδέρφια από το Καζακστάν -τον 48χρονο γνωστό με το προσωνύμιο «Πούτιν» και τον 46χρονο «Πρόεδρο»-, που αποτελούν το αντίπαλο δέος του «Έντικ» ή «Φωνή». Είναι χαρακτηριστικό ότι κάτω από τη μύτη των Αρχών είχαν καταφέρει να στήσουν 4 παράνομα εργοστάσια κατασκευής λαθραίων -και πολύ κακής ποιότητας- τσιγάρων, αλλά και 5 αποθήκες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με τον τζίρο της εγκληματικής ομάδας να υπολογίζεται σε πολλά εκατομμύρια ετησίως. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την αποδόμηση της έγιναν αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Εύβοια κ.ά. περιοχές της χώρας, ενώ στη δικογραφία ίσως περιλαμβάνονται και περισσότερα από 50 άτομα.

α τη μεγάλη υπόθεση έχει προγραμματιστεί παρουσίαση, σήμερα Δευτέρα 9/2 στις 10 το πρωί στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. από τον διοικητή του ελληνικού FBI υποστράτηγο Φώτη Ντουίτση.

«Φρούρια» τα σπίτια των αρχηγών

Σε ότι αφορά τα δύο αδέρφια – αρχηγικά μέλη, τόσο ο 48χρονος «Πούτιν» όσο και ο 46χρονος «Πρόεδρος», λάμβαναν πολύ αυξημένα μέτρα προστασίας τόσο υπό τον φόβο της σύλληψης, όσο και υπό τον φόβο της εκτέλεσης με εντολή από τον «Έντικ» ή «Φωνή» που συντονίζει τη δική του εγκληματική ομάδα από το Ντουμπάι. Τα σπίτια που διέμεναν θύμιζαν φρούρια λόγω της περίφραξης, ενώ και τα ΙΧ αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους ήταν θωρακισμένα, ενώ την ατομική τους ασφάλεια είχαν αναλάβει πρόσωπα – μέλη της εγκληματικής ομάδας γνωστά ως «μουσάτος», «Θανάσης» κ.ά.

Τα δύο αδέρφια απασχολούν τις ελληνικές διωκτικές Αρχές τουλάχιστον από το 2001, ενώ κατά πληροφορίες έχει κατασχεθεί πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό ύψους άνω του 1 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, έχουν κατασχεθεί και πάνω από 10 εκατ. λαθραία τσιγάρα, με την έρευνα του ελληνικού FBI να συνεχίζεται για τυχόν άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα ή έκνομες δραστηριότητες.