Κύκλωμα λαθραίων καπνικών προϊόντων: Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 25 συλληφθέντες

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν 25 άτομα, οι οποίοι συνελήφθησαν σε Αττική και Βοιωτία, για παρασκευή και διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Σε βάρος τους ασκήθηκε κατά περίπτωση ποινική δίωξη για πλήθος κακουργημάτων, όπως της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωσης, πλαστογραφίας και λαθρεμπορίας.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή από τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Η «επιχείρηση» ήταν στημένη ως νόμιμη καπνοβιομηχανία, η οποία διέθετε όλη την αλυσίδα παραγωγής, μηχανήματα, παρασκευαστήριο και αποθήκες πρώτων υλών.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα παράνομα προϊόντα παρασκευάζονταν σε κτηνοτροφική μονάδα στη Βοιωτία.

Σημειώνεται πως η αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου, σε περιοχές της Αττικής, Βοιωτίας, Μαγνησίας και Κατερίνης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και πώληση λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Διενεργήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε 10 αποθηκευτικούς χώρους καθώς και σε εργοστάσιο παραγωγής παράνομων καπνικών προϊόντων. Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 25 ατόμων - 19 στην Αττική και 6 στη Βοιωτία - ενώ κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων όπλα, χρήματα, οχήματα, σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα.