Μαφία των τσιγάρων: Δείτε την καρέκλα του αρχηγού με το παρατσούκλι «Πούτιν» με τον Ρώσο πρόεδρο

Μία ξύλινη καρέκλα, βαμμένη με σκούρο μπορντό χρώμα, χρησιμοποιούσε ο 48χρονος φερόμενος ως ένας εκ των δύο αρχηγών της μαφίας των λαθραίων τσιγάρων που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI.

Στη συγκεκριμένη καρέκλα υπάρχει υφασμάτινη επένδυση, ενώ στην πλάτη της υπήρχε συραμμένη σε ύφασμα, προσωπογραφία του Ρώσου πρόεδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος ήταν θαυμαστής του Ρώσου προέδρου γι’ αυτό και του αποδόθηκε το προσωνύμιο «Πούτιν», με το οποίο τον γνώριζαν όλα τα εμπλεκόμενα μέλη στη μαφία των λαθραίων τσιγάρων.

O FLASH εξασφάλισε φωτογραφία της καρέκλας, η οποία εντοπίστηκε στην οικεία του και συγκεκριμένα σε ένα υπόγειο σαλόνι πλησίον της πισίνας του σπιτιού στα Άνω Λιόσια.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μαζί με τον 46χρονο αδερφό του -που είχε το προσωνύμιο «πρόεδρος»- κατηγορούνται ότι ηγούνταν μίας από τις μεγαλύτερες εγκληματικές ομάδες στην παραγωγή και διακίνηση λαθραίων τσιγάρων με τζίρο πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι τυχαίο ότι κατασχέθηκαν περίπου 1,2 εκατ. ευρώ από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., όπως ανακοινώθηκε επισήμως στην παρουσίαση της υπόθεσης το πρωί της Δευτέρας (9/2) στο Αρχηγείο.

Τι κατασχέθηκε

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν:

14.438.040 τσιγάρα και 20,04 τόνους καπνός

1,2 εκατ. ευρώ και ξένο νόμισμα, 42 χρυσές λίρες

Υποπολυβόλο, πιστόλια, τυφέκια, χειροβομβίδα κρότου

17 αυτοκίνητα, 10 φορτηγά, 3 επικαθήμενα

Τεράστιος τεχνολογικός εξοπλισμός και πρώτες ύλες για τσιγάρα

Συνελήφθησαν 26 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους τα δύο αρχηγικά, ενώ για 13 ακόμη άτομα σχηματίστηκε δικογραφία και διερευνάται η εμπλοκή άλλων 9. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν εγκληματική οργάνωση, λαθρεμπόριο, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις όπλων και αρχαιοτήτων