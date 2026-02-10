Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Δύο προφυλακιστέοι, εννέα ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους

Δύο άτομα έχουν προφυλακιστεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων, ενώ εννέα κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι λεπτομέρειες για τους περιοριστικούς όρους δεν έχουν γίνει ακόμη πλήρως γνωστές, αλλά σε τέτοιες υποθέσεις συνήθως περιλαμβάνουν υποχρεωτική παρουσία σε αστυνομικό τμήμα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και απαγόρευση επικοινωνίας με άλλους εμπλεκόμενους.



Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, καθώς το πρωί της Τετάρτης (11/2) έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες των υπολοίπων συλληφθέντων, μεταξύ των οποίων και ο αποκαλούμενος με το προσωνύμιο «Πούτιν». Οι απολογίες αναμένονται να ρίξουν φως στην οργάνωση του κυκλώματος, τα δίκτυα διακίνησης και τα χρηματικά ποσά που διακινήθηκαν παράνομα.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευής, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και πώληση λαθραίων καπνικών προϊόντων.



Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη δημοσιότητα, καθώς αποκαλύπτει τη διασύνδεση διαφόρων εμπλεκομένων και την έκταση του λαθρεμπορίου τσιγάρων στη χώρα. Οι εισαγγελικές αρχές και η αστυνομία επισημαίνουν ότι η προφυλάκιση και οι περιοριστικοί όροι αποτελούν μέρος της προσπάθειας να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της δικαστικής διαδικασίας και η αποτροπή τυχόν νέων παράνομων ενεργειών.