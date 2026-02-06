Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με λαθραία τσιγάρα: Ευρεία επιχείρηση σε 4 νομούς - 25 συλλήψεις

Αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, σε περιοχές της Αττικής, Βοιωτίας, Μαγνησίας και Κατερίνης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και πώληση λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Διενεργήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε 10 αποθηκευτικούς χώρους καθώς και σε εργοστάσιο παραγωγής παράνομων καπνικών προϊόντων. Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 25 ατόμων - 19 στην Αττική και 6 στη Βοιωτία - ενώ κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων όπλα, χρήματα, οχήματα, σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα.

Ελληνική Αστυνομία

