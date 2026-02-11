Από Ασπρόπυργο έως Καλλιθέα: Βίντεο από τη σπείρα που έκλεβε ΙΧ, μηχανές - Τα μυστικά διαλυτήρια

Ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ τα παράνομα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε δεκάδες περιπτώσεις κλοπών ΙΧ αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, με τη δράση της να λαμβάνει τέλος μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του ελληνικού FBI.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατάφεραν να ταυτοποιήσουν την εμπλοκή των μελών της συμμορίας σε τουλάχιστον 76 «χτυπήματα», με έναν 41χρονο... πολύπειρο στις κλοπές ποινικό να φέρεται ως αρχηγός και καθοδηγητής. Συνολικά το ελληνικό FBI προχώρησε σε 8 συλλήψεις από Ασπρόπυργο, Αγία Βαρβάρα, Πειραιά, Άνω Λιόσια, Σπάτα, Καλλιθέα, Ταύρο και Μοσχάτο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους αφορά – κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατά συρροή, απάτη με πρόκληση ζημιάς μεγαλύτερη από 120.000 ευρώ, πλαστογραφία από την οποία προκλήθηκε όφελος μεγαλύτερο από 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών και όπλων.

Βίντεο από συμμορία που "σήκωνε" μηχανάκια και ΙΧ. pic.twitter.com/NDoDEAroIJ — Flash.gr (@flashgrofficial) February 11, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διωκτικές Αρχές έχουν ταυτοποιήσει κι αναζητούν ακόμη ένα άτομο, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται κι ένας έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης. Η δράση της εγκληματικής ομάδας ξεκινάει τουλάχιστον τον Μάρτιο του 2022, ενώ σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. σκοπός ήταν «η διάπραξη διακεκριμένων κλοπών αυτοκινήτων τελευταίας τεχνολογίας, που παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένη εμπορική ζήτηση, καθώς και μοτοσυκλετών από διάφορες περιοχές της Αττικής».

Η εταιρεία «φάντασμα»

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, διακριβώθηκε ότι ο 41χρονος, είχε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης, καθώς, εκμεταλλευόμενος την εμπειρία του στον χώρο του αυτοκινήτου, ανέπτυξε την απαραίτητη υποδομή και το αντίστοιχο υποστηρικτικό δίκτυο ατόμων για την κλοπή, πλαστογράφηση και μετέπειτα διάθεση στην αγορά Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.

Για τον λόγο αυτό, δημιουργούσε πλαστά έγγραφα για την ταξινόμησή τους και είχε ιδρύσει εταιρεία-«φάντασμα» με «μπροστινό» 48χρονο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, ώστε να αποκρύπτει τη σύνδεσή του με την επιχείρηση. Την ίδια ώρα, ένας 40χρονος, διέθετε αυτοσχέδιο διαλυτήριο οχημάτων και ασχολούνταν με την απόκρυψη και αποσυναρμολόγηση των κλεμμένων οχημάτων και την περαιτέρω διάθεση τους, σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ ένας 39χρονος, ο οποίος επίσης διέθετε αυτοσχέδιο διαλυτήριο αυτοκινήτων, όπου αποσυναρμολογούσε και πλαστογραφούσε τα κλεμμένα οχήματα, ενώ χαρακτηριστικό της δράσης του ήταν η ευκολία με την οποία άλλαζε τοποθεσίες στα διαλυτήρια που διαχειριζόταν.

Σε ότι αφορά έναν 38χρονο, είχε ρόλο μεταφορέα των κλεμμένων ανταλλακτικών με φορτηγό βαν, από τα διαλυτήρια στους τελικούς αποδέκτες, ενώ αποτελούσε τον σύνδεσμο με την αγορά, συμβάλλοντας στη μετατροπή των κλεμμένων εξαρτημάτων σε κέρδος και στη νομιμοποίηση εσόδων. Τα υπόλοιπα 4 μέλη έκλεβαν οχήματα κατόπιν εντολής, στη συνέχεια τα έκρυβαν σε συνοικιακές οδούς, ενώ μετά την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος τοποθετούσαν σε αυτά πλαστές πινακίδες και τα παρέδιδαν στον 41χρονο και στα διαλυτήρια. Παράλληλα, αναλάμβαναν την πώληση των οχημάτων μέσω αγγελιών σε ιστοσελίδες.

Συνολικά, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες, καταστήματα εμπορίας αυτοκινήτων, διαλυτήρια και χώρους στάθμευσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 36 κλεμμένα αυτοκίνητα, εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την αφαίρεση οχημάτων, 13 υβριδικές μπαταρίες που προέρχονται από κλεμμένα οχήματα, 3 εγκέφαλοι αυτοκινήτων, πλήθος εξαρτημάτων (ταμπλό, ρεζερβουάρ, πόρτες, καπό, φτερά), φορητός παρεμβολέας (signal jammer), καταγραφικό μηχάνημα και συσκευή-laser στερεάς κατάστασης, πλήθος εγγράφων που αφορούν ταξινομήσεις οχημάτων, πλήθος κλειδιών και αδειών κυκλοφορίας οχημάτων, συσκευή γεωεντοπισμού (GPS), πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων, 15.000 ευρώ, 1.200 γραμμάρια κοκαΐνη, 3.200 - γραμμάρια κάνναβης, 3 κάρτες τραπέζης, κάρτα μέλους καζίνου, αλεξίσφαιρο γιλέκο, 3 αναδιπλούμενοι σουγιάδες, 2 μεταλλικές σιδερογροθιές, μαχαίρι συνολικού μήκους 28 εκατοστά και μήκους λάμας 15 εκατοστά, 2 ρολόγια και πλήθος κινητών τηλεφώνων.

Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 25 αυτοκίνητα, τα οποία θα εξεταστούν προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της προέλευσής τους.