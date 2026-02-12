Ελλάδα κύκλωμα λαθραία τσιγάρα Εγκληματική Οργάνωση Αστυνομία Προφυλάκιση

Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Προφυλακιστέοι ο «Πούτιν», ο «Πρόεδρος» και έξι ακόμη μέλη

Μεταξύ αυτών που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και τα αδέρφια που φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος με τα προσωνυμία «Πούτιν» και «Πρόεδρος».

Δημήτρης Δαμιανός avatar
Δημήτρης Δαμιανός

Την προσωρινή κράτηση ακόμη οκτώ κατηγορουμένων που εμπλέκονται στο κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα, αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας τις πρωινές ώρες, μετά από μια μαραθώνια διαδικασία απολογιών, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των προφυλακίσεων για την εν λόγω υπόθεση στους 10.

Μεταξύ αυτών που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και τα αδέρφια που φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος με τα προσωνυμία «Πούτιν» και «Πρόεδρος», οι οποίοι κατά πληροφορίες αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται.

Κατά πληροφορίες, τα δύο αδέρφια αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται, υποστήριξαν ότι είναι νόμιμοι επιχειρηματίες και είναι στοχοποιημενοι από αντίπαλα οικονομικά συμφέροντα

