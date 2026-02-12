Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Προφυλακιστέοι ο «Πούτιν», ο «Πρόεδρος» και έξι ακόμη μέλη

Την προσωρινή κράτηση ακόμη οκτώ κατηγορουμένων που εμπλέκονται στο κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα, αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας τις πρωινές ώρες, μετά από μια μαραθώνια διαδικασία απολογιών, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των προφυλακίσεων για την εν λόγω υπόθεση στους 10.

Μεταξύ αυτών που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και τα αδέρφια που φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος με τα προσωνυμία «Πούτιν» και «Πρόεδρος», οι οποίοι κατά πληροφορίες αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται.

Κατά πληροφορίες, τα δύο αδέρφια αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται, υποστήριξαν ότι είναι νόμιμοι επιχειρηματίες και είναι στοχοποιημενοι από αντίπαλα οικονομικά συμφέροντα