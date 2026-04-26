Δύο συλλήψεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για λαθραία τσιγάρα

Δύο αλλοδαποί ηλικίας 62 και 68 ετών συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με λαθραία τσιγάρα.



Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν στο επίπεδο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, μετά από την άφιξή τους με πτήση από το Κάιρο.



Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 66 πακέτα που περιείχαν συνολικά 1.320 τσιγάρα και τέσσερις συσκευασίες καπνού που δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.



Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.