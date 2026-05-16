Συναγερμός στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στις τουαλέτες

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου 16 Μαΐου στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος όταν στις τουαλέτες εντοπίστηκε ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όπως διαπιστώθηκε ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκε με βρόγχο στον λαιμό και τα πρώτα στοιχεία οδηγούν στο ενδεχόμενο της αυτοκτονίας.

Από τα ταξιδιωτικά έγγραφα που είχε πάνω του διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για έναν 37χρονο από το Νεπάλ.