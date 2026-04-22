19χρονια φυλάκιση στον Μολδαβό ολιγάρχη Πλαχότνιουκ που συνελήφθη στο «Ελ. Βενιζέλος»

Σε 19 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε την Τετάρτη 22 Απριλίου ο ολιγάρχης Βλαντιμίρ Πλαχότνιουκ από δικαστήριο στη Μολδαβία, σε μια από τις πιο ηχηρές υποθέσεις διαφθοράς στη χώρα, που συνδέεται με την εξαφάνιση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων (850 εκατομμυρίων ευρώ) από το τραπεζικό σύστημα.

Πρώην επιχειρηματίας, βουλευτής και ηγετικό στέλεχος του Δημοκρατικού Κόμματος της Μολδαβίας, ο Πλαχότνιουκ εγκατέλειψε τη χώρα το 2019, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με σειρά κατηγοριών για διαφθορά. Το καλοκαίρι του 2025, ο Μολδαβός συνελήφθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος» και εκδόθηκε στη χώρα του αφού εκκρεμούσε εις βάρος του διεθνές ένταλμα από την Ιντερπόλ.

Το βαρύ κατηγορητήριο

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Πλαχότνιουκ κρίθηκε ένοχος αφού την περίοδο 2013–2019, φέρεται να ασκούσε εκτεταμένη επιρροή στο πολιτικό και θεσμικό σύστημα της Μολδαβίας, επηρεάζοντας τη λειτουργία της νομοθετικής, εκτελεστικής, αστυνομικής και δικαστικής εξουσίας, παρότι δεν κατείχε ανώτατες κυβερνητικές θέσεις.

Ο Πλαχότνιουκ είχε φύγει από τη χώρα τον Ιούνιο του 2019, μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης, ενώ ήδη αντιμετώπιζε σοβαρές κατηγορίες για διαφθορά.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η εμπλοκή του στο σκάνδαλο του 2014, γνωστό ως «κλοπή του αιώνα», όταν από το μολδαβικό τραπεζικό σύστημα εξαφανίστηκαν ποσά που αντιστοιχούσαν περίπου στο ένα όγδοο του ΑΕΠ της χώρας.

Ο 60χρονος δεν ήταν παρών στο δικαστήριο ωστόσο είχε προηγουμένως απορρίψει τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας τη δίκη του «πολιτική» και «ελαττωματική εξαρχής». Ο δικηγόρος του, Λούσιαν Ρόγκατς, δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, θεωρώντας την «σαφώς παράνομη».

Το δικαστήριο στο Κισινάου ανακοίνωσε επίσης την κατάσχεση περίπου 60 εκατομμυρίων δολαρίων (51 εκατομμυρίων ευρώ) από λογαριασμούς που συνδέονται με τον Πλαχότνιουκ, σύμφωνα με τον εισαγγελέα Αλεξάντρου Τσερνέι.