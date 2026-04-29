Europol: Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διαδικτυακής απάτης με θύματα και στην Ελλάδα

Η Europol ανακοίνωσε την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος διαδικτυακής απάτης, το οποίο αποκόμισε παράνομα έσοδα άνω των 50 εκατ. ευρώ, έπειτα από συντονισμένη διεθνή επιχείρηση. Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθησαν δέκα άτομα, ενώ εντοπίστηκαν και «καταστράφηκαν» τηλεφωνικά κέντρα που αποτελούσαν τον πυρήνα της εγκληματικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Europol, το δίκτυο λειτουργούσε μέσω οργανωμένων call centres, από τα οποία οι δράστες προσέγγιζαν πολίτες, παρουσιάζοντας ψευδείς επενδυτικές ευκαιρίες και αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά. Οι αρχές προχώρησαν σε εφόδους και κατασχέσεις, συγκεντρώνοντας κρίσιμα στοιχεία για τη δράση του κυκλώματος.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε με τη συνεργασία πολλών χωρών, επιβεβαιώνοντας τον διασυνοριακό χαρακτήρα τέτοιων εγκληματικών δραστηριοτήτων και την ανάγκη στενής διεθνούς συντονισμένης δράσης για την αντιμετώπισή τους. Όπως επισημαίνεται, οι διαδικτυακές απάτες επενδυτικού χαρακτήρα αποτελούν μία από τις πιο επικερδείς μορφές οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρώπη.

Η δράση τους

Τα θύματα προσεγγίζονταν σε φαινομενικά νόμιμες διαδικτυακές επενδυτικές πλατφόρμες μέσω παραπλανητικών διαφημίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή αναζητήσεων στο διαδίκτυο, με το δέλεαρ των κερδοφόρων επενδύσεων. Κατά την αρχική εγγραφή σε αυτούς τους ψεύτικους διαδικτυακούς μεσίτες, στα θύματα προσφέρονταν συνεργάτες που παρίσταναν επενδυτικούς συμβούλους ή μεσίτες.



Αυτοί οι σύμβουλοι διαχειρίζονταν τους λογαριασμούς των θυμάτων για μεγάλα χρονικά διαστήματα, συχνά χρησιμοποιώντας λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης για να αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο των ηλεκτρονικών συσκευών των θυμάτων. Οι απατεώνες προσποιούνταν ότι είχαν επαγγελματική εμπειρία και άσκησαν ψυχολογική πίεση για να πείσουν τα θύματα να κάνουν πρόσθετες επενδύσεις, ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι θα ήταν κερδοφόρες. Στην πραγματικότητα, τα κεφάλαια δεν επενδύθηκαν ποτέ, αλλά διοχετεύτηκαν σε ένα περίπλοκο διεθνές σχέδιο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τελικά εξαφανιζόμενοι στα χέρια της εγκληματικής οργάνωσης.

Επαναλαμβανόμενες απάτες

Ως αποτέλεσμα αυτών των δόλιων πρακτικών, τα θύματα μετέφεραν σημαντικά χρηματικά ποσά, τα οποία εκτιμάται ότι υπερέβαιναν τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι δράστες επικοινώνησαν επίσης εκ νέου με θύματα που είχαν ήδη υποστεί ζημίες μέσω δόλιων πλατφορμών, προσφέροντας υπηρεσίες για την ανάκτηση των χρημάτων τους. Τα ενδιαφερόμενα άτομα έλαβαν οδηγίες να ανοίξουν λογαριασμούς σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων και να πραγματοποιήσουν μια αρχική κατάθεση 500 ευρώ. Οι χειριστές, χρησιμοποιώντας ονόματα χρήστη και λειτουργώντας με ψευδώνυμα, έπειθαν τα θύματα να πραγματοποιήσουν αυτήν την αρχική πληρωμή σε μια προσπάθεια να τα εξαπατήσουν ξανά.



Η έρευνα ξεκίνησε αρχικά από τις αυστριακές αρχές λόγω του μεγάλου αριθμού θυμάτων που εντοπίστηκαν στη Βιέννη γύρω στον Ιούνιο του 2023. Τον Απρίλιο του 2024, οι αυστριακές αρχές, μέσω της Europol, απηύθυναν στις αλβανικές αρχές αίτημα για πληροφορίες σχετικά με μια διεύθυνση IP για την οποία υπήρχαν υποψίες ότι χρησιμοποιούνταν από τους δράστες, οι οποίοι βρίσκονταν στο έδαφος της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Μετά από αυτό το αίτημα, οι αλβανικές αρχές ξεκίνησαν ποινική έρευνα.



Με την υποστήριξη της Eurojust, ξεκίνησε κοινή έρευνα, η οποία οδήγησε σε μια ημέρα συντονισμένης δράσης στις 17 Απριλίου 2026. Οι εφόδους που πραγματοποιήθηκαν οδήγησαν στη σύλληψη δέκα ατόμων στα Τίρανα, οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε τρία τηλεφωνικά κέντρα και εννέα ιδιωτικές κατοικίες οδήγησαν στην κατάσχεση:

891.735 ευρώ σε μετρητά,

443 υπολογιστές,

238 κινητά τηλέφωνα,

6 φορητοί υπολογιστές,

καθώς και διάφορα μέσα αποθήκευσης και αποθήκευσης δεδομένων.

ΦΩΤΟ: Europol

Θύματα αυτού του απάτης εντοπίστηκαν σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων χωρών όπως της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, του Καναδά και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πλήρης αποσυναρμολόγηση της υποδομής πληροφορικής και η συνεχής ανάλυση των κατασχεμένων δεδομένων αναμένεται να παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του εγκληματικού δικτύου.

