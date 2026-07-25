«Έπεσε» το ChatGPT - Αναφορές για προβλήματα σε όλο τον κόσμο

Αναφορές για τεχνικά προβλήματα και διακοπή λειτουργίας σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζει τις τελευταίες ώρες το ChatGPT, αφήνοντας εκατομμύρια χρήστες ανά τον κόσμο χωρίς πρόσβαση στις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

Το πρόβλημα ξεκίνησε ξαφνικά τις τελευταίες ώρες, με τις αναφορές να καταφθάνουν μαζικά από σχεδόν κάθε γωνιά της Γης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας παρακολούθησης DownDetector, το πρόβλημα επηρεάζει χρήστες στις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Ινδία, την Ιαπωνία, την Αυστραλία και δεκάδες άλλες χώρες.

Οι χρήστες που επιχειρούν να συνδεθούν στο δημοφιλές chatbot αντιμετωπίζουν αδυναμία πρόσβασης στην αρχική σελίδα, καθώς και σφάλματα σύνδεσης κατά την αποστολή ερωτημάτων.