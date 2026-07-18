Ισπανία: Η μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης στην ιστορία της χώρας αποκάλυψε «κύκλωμα-φάντασμα»

Μια τεράστια επιχείρηση κατά των ναρκωτικών στην Ισπανία οδήγησε στην αποκάλυψη ενός πολύπλοκου διεθνούς δικτύου, το οποίο οι Αρχές ερευνούν για διακίνηση κοκαΐνης και ξέπλυμα χρήματος μέσω νόμιμων επιχειρηματικών δομών.

Η υπόθεση ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2024 στο λιμάνι της Αλχεθίρας, στη νότια Ισπανία, όταν οι Αρχές εντόπισαν περίπου 13 τόνους κοκαΐνης κρυμμένους σε κοντέινερ με μπανάνες που είχε φτάσει από τη Λατινική Αμερική.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα κοκαΐνης που έχει κατασχεθεί ποτέ στην Ισπανία και μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε ευρωπαϊκό έδαφος.

A 13-ton haul of cocaine disguised as bananas exposes alleged links between US financiers, luxury Dubai real estate and a crypto-trading Irish fintech.



Alex Morgan explains https://t.co/Fe8IMvzRRp pic.twitter.com/JjtMBNGG3d — Bloomberg TV (@BloombergTV) July 17, 2026

Η έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε, σύμφωνα με τις ισπανικές δικαστικές Αρχές, ένα δίκτυο που φέρεται να συνδύαζε θαλάσσιες μεταφορές ναρκωτικών, υπεράκτιες εταιρείες, επενδύσεις σε ακίνητα, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης θεωρείται από τις Αρχές ο επιχειρηματίας Ιγνάθιο Τοράν, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο συντονιστή του κυκλώματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στενός συνεργάτης του ήταν ο Όσκαρ Σάντσεθ, επικεφαλής μονάδας της ισπανικής εθνικής αστυνομίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο Σάντσεθ ενδέχεται να αξιοποιούσε τη θέση του για να παρέχει προστασία στις δραστηριότητες του δικτύου. Κατά την έρευνα στην κατοικία του εντοπίστηκαν περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, κρυμμένα μέσα στους τοίχους του σπιτιού.

Οι δύο άνδρες έχουν προφυλακιστεί, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες. Οι συνήγοροί τους απορρίπτουν τις κατηγορίες και αμφισβητούν τα στοιχεία της εισαγγελικής έρευνας.

Οι διαδρομές του χρήματος και οι offshore εταιρείες

Οι ισπανικές Αρχές δεν εξετάζουν μόνο τη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τα παράνομα έσοδα φέρονται να εντάσσονταν στη νόμιμη οικονομία.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται η εταιρεία Alpha Trading, η οποία ιδρύθηκε το 2012 στην Καλιφόρνια από τον Αμερικανό επενδυτή Κέταν Σεθ και τον Φρανθίσκο ντε Μπορμπόν, μακρινό συγγενή του βασιλιά της Ισπανίας, Φελίπε ΣΤ’.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν η εταιρεία χρησιμοποιήθηκε για τη διακίνηση κεφαλαίων μέσω τραπεζικών λογαριασμών στον Παναμά και άλλων υπεράκτιων δομών.

Η υπόθεση της SPAC

Στη δικογραφία γίνεται αναφορά και στη δημιουργία της Blue Acquisition Corp., μιας εταιρείας ειδικού σκοπού (SPAC), η οποία ιδρύθηκε το 2025 με στόχο επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και κέντρα δεδομένων.

Επικεφαλής της εταιρείας ανέλαβε ο πρώην ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ, στρατηγός Γουέσλι Κλαρκ, ενώ μέσω δημόσιας εγγραφής συγκεντρώθηκαν περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές.

Η εταιρεία, ωστόσο, δεν κατονομάζεται στη δικογραφία και δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομη δραστηριότητα.

Ο Κέταν Σεθ αποχώρησε από τη διοίκησή της τον Ιούνιο του 2026, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, ενώ λίγους μήνες νωρίτερα είχε αποχωρήσει και ο Φρανθίσκο ντε Μπορμπόν.

Πολυτελή ακίνητα και εκατομμύρια σε κρυπτονομίσματα

Σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές, ο Ιγνάθιο Τοράν είχε δημιουργήσει ένα δίκτυο εταιρειών στην Ισπανία και το εξωτερικό, μέσω των οποίων αποκτήθηκαν ακίνητα μεγάλης αξίας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται πολυτελής κατοικία περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ στο συγκρότημα W Residences στο Palm Jumeirah του Ντουμπάι, καθώς και άλλα ακίνητα συνολικής αξίας περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι σημαντικό μέρος των συναλλαγών γινόταν μέσω Bitcoin, Tether και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η αξία των κρυπτονομισμάτων που αποδίδονται στον βασικό ύποπτο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Fintech εταιρείες και «nested banks» στο μικροσκόπιο

Η δικογραφία αναφέρεται επίσης σε εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και τραπεζικές δομές που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για διεθνείς μεταφορές χρημάτων.

Μία από τις εταιρείες που εξετάζονται είναι η ET Fintech Europe Ltd., με έδρα την Ιρλανδία.

Η διοίκησή της αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες, υποστηρίζοντας ότι δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην ανάπτυξη ψηφιακών τραπεζικών υπηρεσιών και συνεργάζεται με τις Αρχές.

Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν δύο οντότητες στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, οι οποίες φέρεται να λειτουργούσαν ως «nested banks», δηλαδή ως δομές που πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω λογαριασμών άλλων τραπεζών, δυσκολεύοντας τον εντοπισμό της πραγματικής προέλευσης των χρημάτων.

Εκτιμάται ότι διακινήθηκαν 58 τόνοι κοκαΐνης

Η κατάσχεση των 13 τόνων προστέθηκε σε προηγούμενη επιχείρηση του 2021, όταν οι ισπανικές Αρχές είχαν εντοπίσει ακόμη 1,6 τόνους κοκαΐνης κρυμμένους σε φορτία φρούτων.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι από το 2020 έως το 2024 το συγκεκριμένο δίκτυο εισήγαγε στην Ισπανία περίπου 58 τόνους κοκαΐνης, ποσότητα που στη λιανική αγορά θα μπορούσε να αποφέρει έσοδα άνω των 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτυπώνει – σύμφωνα με ειδικούς που επικαλείται το Bloomberg – τον τρόπο με τον οποίο τα σύγχρονα εγκληματικά δίκτυα χρησιμοποιούν νόμιμες επιχειρήσεις, offshore εταιρείες, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, εταιρείες logistics και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία για να αποκρύπτουν την προέλευση των παράνομων εσόδων.